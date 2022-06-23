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Командувач фінської армії: якби Росія напала - ми готові захищатися

"Європейська правда"Четвер, 23 червня 2022, 10:25

Командувач фінської армії Тімо Ківінен каже, що Фінляндія десятиріччями готувалася вести таку оборонну війну, як зараз веде Україна, і в разі російського нападу не була би легкою здобиччю.

Про це він сказав в інтерв’ю Reuters, пише "Європейська правда". 

Ківінен зазначив, що країна підготувала значний арсенал для своєї оборони і не менш важливу роль зіграла би мотивація фінів. 

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"Ми послідовно розбудовували свою оборону саме для того типу війни, яку зараз веде Україна - з масштабним використанням вогневих засобів, бронетехніки, повітряних сил. Україна не стала для Росії легкою здобиччю, і так само було би з Фінляндією… Але найважливіший рубіж оборони - "між двома вухами" солдата, як наразі доводить війна в Україні", - зазначив він. 

Ківінен зазначив, що радий за рішення Фінляндії вступати до НАТО, оскільки це додатково посилить спроможності, але головну відповідальність за свою оборону країна і далі покладатиме на себе.

Нагадаємо, Фінляндія має близько 1300 км сухопутного кордону з Росією та втратила близько 12% території після нападу СРСР у 1939 році і подальших подій Другої світової війни. 

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Більше про це - у статті - Фінляндія відмовляється від нейтральності: як агресія РФ штовхає країну до вступу в НАТО

Нині Збройні сили Фінляндії, населення якої складає близько 5,5 млн осіб, налічують близько 280 тисяч основних сил та до 870 тисяч підготовлених резервістів; її артилерія вважається однією з найпотужніших у Європі. На відміну від багатьох країн Заходу, після завершення холодної війни Фінляндія не скасовувала загальний призов. Витрати на оборону складають понад 2% ВВП.

Нещодавно Фінляндія замовила чотири нових військових кораблі та 64 винищувачі F-35. 

Теми: РосіяарміяФінляндія
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