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Командующий финской армией: если бы Россия напала – мы готовы защищаться

"Европейская правда"Четверг, 23 июня 2022, 10:25

Командующий финской армией Тимо Кивинен говорит, что Финляндия десятилетиями готовилась вести такую ​​оборонную войну, как сейчас ведет Украина, и в случае российского нападения не была бы легкой добычей.

Об этом он сказал в интервью Reuters, пишет "Европейская правда".

Кивинен отметил, что страна подготовила значительный арсенал для своей обороны и не менее важную роль сыграла мотивация финнов.

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"Мы последовательно строили свою оборону именно для того типа войны, которую сейчас ведет Украина – с масштабным использованием огневых средств, бронетехники, воздушных сил. Украина не стала для России легкой добычей, и так же было бы с Финляндией… Но самый важный рубеж обороны – "между двумя ушами" солдата, как сейчас доказывает война в Украине", - отметил он.

Кивинен отметил, что рад за решение Финляндии вступать в НАТО, поскольку это дополнительно усилит способности, но главную ответственность за свою оборону страна будет и дальше возлагать на себя.

Напомним, Финляндия имеет около 1300 км сухопутной границы с Россией и потеряла около 12% территории после нападения СССР в 1939 году и последующих событий Второй мировой войны.

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Больше об этом – в статье Финляндия отказывается от нейтральности: как агрессия РФ толкает страну к вступлению в НАТО

В настоящее время Вооруженные силы Финляндии, население которой составляет около 5,5 млн человек, насчитывают около 280 тысяч основных сил и до 870 тысяч подготовленных резервистов; Ее артиллерия считается одной из самых мощных в Европе. В отличие от многих стран Запада, после завершения холодной войны Финляндия не отменяла всеобщего призыва. Расходы на оборону составляют более 2% ВВП.

Недавно Финляндия заказала четыре новых военных корабля и 64 истребителя F-35.

Темы: РосcияармияФинляндия
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