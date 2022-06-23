Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Командующий финской армией: если бы Россия напала – мы готовы защищаться

"Европейская правда"Четверг, 23 июня 2022, 10:25

Командующий финской армией Тимо Кивинен говорит, что Финляндия десятилетиями готовилась вести такую ​​оборонную войну, как сейчас ведет Украина, и в случае российского нападения не была бы легкой добычей.

Об этом он сказал в интервью Reuters, пишет "Европейская правда".

Кивинен отметил, что страна подготовила значительный арсенал для своей обороны и не менее важную роль сыграла мотивация финнов.

"Мы последовательно строили свою оборону именно для того типа войны, которую сейчас ведет Украина – с масштабным использованием огневых средств, бронетехники, воздушных сил. Украина не стала для России легкой добычей, и так же было бы с Финляндией… Но самый важный рубеж обороны – "между двумя ушами" солдата, как сейчас доказывает война в Украине", - отметил он.

Кивинен отметил, что рад за решение Финляндии вступать в НАТО, поскольку это дополнительно усилит способности, но главную ответственность за свою оборону страна будет и дальше возлагать на себя.

Напомним, Финляндия имеет около 1300 км сухопутной границы с Россией и потеряла около 12% территории после нападения СССР в 1939 году и последующих событий Второй мировой войны.

Больше об этом – в статье Финляндия отказывается от нейтральности: как агрессия РФ толкает страну к вступлению в НАТО

ВИДЕО ДНЯ

В настоящее время Вооруженные силы Финляндии, население которой составляет около 5,5 млн человек, насчитывают около 280 тысяч основных сил и до 870 тысяч подготовленных резервистов; Ее артиллерия считается одной из самых мощных в Европе. В отличие от многих стран Запада, после завершения холодной войны Финляндия не отменяла всеобщего призыва. Расходы на оборону составляют более 2% ВВП.

Недавно Финляндия заказала четыре новых военных корабля и 64 истребителя F-35.

Темы: РосcияармияФинляндия
Главное сегодня

УКРАИНА ПОЛУЧИЛА СТАТУС КАНДИДАТА НА ВСТУПЛЕНИЕ В ЕС

Переговоры лидеров ЕС о статусе кандидата для Украины сложнее, чем ожидалось - СМИ

ВСУ остановили наступление врага на южную окраину Лисичанска – сводка Генштаба

фотоУ Путина нашли еще одну роскошную недвижимость

Окончательное решение: Евровидение-2023 не состоится в Украине

Зеленский: Мы будем строить государство с мощной защитой, как в Израиле

Все новости...
Росcия
Финский производитель краски и лаков Tikkurila сворачивает бизнес в России
Защитники уже уничтожили 34 430 оккупантов и 183 вертолета
Лидеры G7 и НАТО усилят давление на Россию – СМИ
Последние новости
00:27
Россияне вечером накрыли минометным огнем общину в Сумской области – ОВА
23:32
Политики ЕС заговорили по-украински из-за исторического решения о статусе кандидата
23:20
США предоставляют $450 млн военной помощи Украине, в пакете – РСЗО и патрульные катера
23:15
В результате обстрелов в Харьковской области 2 погибших и 10 раненых
23:05
Россияне "анонсировали" подрыв детской больницы в Харькове
23:03
Саммит ЕС оставил неизменными условия обретения Украиной статуса кандидата
22:56
Экономические новости 23 июня: Украина – кандидатка на вступление в ЕС, НБУ снова печатает миллиарды гривень
22:38
Посол ЕС: Предоставление Украине статуса кандидата – это признание всех жертв украинцев
22:14
Макрон: Решение ЕС предоставить статус кандидата Украине и Молдове является сильным сигналом РФ
22:04
Следующие – "ядерка" и армия США: мемы украинцев о донатах Притуле на Байрактары
Все новости...