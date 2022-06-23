Прем’єр Албанії жорстко розкритикував ЄС через загальмований вступ і попередив українців

Глава албанського уряду Еді Рама жорстко розкритикував держави Європейського Союзу за неспроможність вирішити проблему з болгарським вето на початок переговорів про вступ з Північною Македонією.

Про це Рама сказав, прибувши на саміт ЄС-Західні Балкани в Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Рама зазначив, що не очікує позитивних новин від саміту у контексті прогресу щодо зняття блокади Софії. Болгарія наклала вето на початок переговорів про вступ з Північною Македонією, але від цього страждає і Албанія, оскільки процес вступу двох держав до ЄС пов’язаний.

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"Це ганьба з боку Болгарії, яка викрала дві держави НАТО, Албанію і Північну Македонію у розпал війни на задвірку Європи, а 27 країн сидять нерухому в страшному прояві імпотенції", – сказав Еді Рама.

Він запевнив, що незалежно від розвитку подій Албанія не змінить курс на євроінтеграцію та продовжить реформи, оскільки "немає іншої альтернативи у нашому регіоні".

Він також застеріг українців від надмірного оптимізму після надання Україні кандидатського статусу на вступ до ЄС.

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"Північна Македонія була кандидатом на вступ 17 років, Албанія – 8 років. Тож: ласкаво просимо, Україно. Це гарна річ – дати статус кандидата, але, я сподіваюсь, що український народ не матиме ілюзій щодо цього", – зауважив Рама.

У Брюсселі в четвер розпочинається дводенний саміт лідерів ЄС на якому, як очікується, глави держав та урядів Європейського Союзу нададуть Україні статус кандидата на членство.

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