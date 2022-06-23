Премьер Албании жестко раскритиковал ЕС из-за заторможенного вступления и предупредил украинцев
Глава албанского правительства Эди Рама подверг жесткой критике государства Европейского Союза за неспособность решить проблему с болгарским вето на начало переговоров о вступлении с Северной Македонией.
Об этом Рама сказал, прибыв на саммит ЕС-Западные Балканы в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".
Рама отметил, что не ожидает положительных новостей от саммита в контексте прогресса в снятии блокады Софии. Болгария ветировала начало переговоров о вступлении с Северной Македонией, но от этого страдает и Албания, поскольку процесс вступления двух государств в ЕС связан.
"Это позор со стороны Болгарии, которая взяла в заложники два государства НАТО, Албанию и Северную Македонию, в разгар войны на краю Европы, а 27 стран сидят неподвижно в страшном проявлении импотенции", – сказал Эди Рама.
Он заверил, что независимо от развития событий Албания не изменит курс на евроинтеграцию и продолжит реформы, поскольку нет другой альтернативы в нашем регионе.
Он также предостерег украинцев от чрезмерного оптимизма после предоставления Украине кандидатского статуса на вступление в ЕС.
"Северная Македония была кандидатом на вступление 17 лет, Албания – 8 лет. Поэтому: добро пожаловать, Украина. Это хорошая вещь – дать статус кандидата, но я надеюсь, что у украинского народа не будет иллюзий по этому поводу", – отметил Рама.
В Брюсселе в четверг начинается двухдневный саммит лидеров ЕС, на котором, как ожидается, главы государств и правительств Европейского Союза дадут Украине статус кандидата в членство.
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