Премьер Албании жестко раскритиковал ЕС из-за заторможенного вступления и предупредил украинцев

Глава албанского правительства Эди Рама подверг жесткой критике государства Европейского Союза за неспособность решить проблему с болгарским вето на начало переговоров о вступлении с Северной Македонией.

Об этом Рама сказал, прибыв на саммит ЕС-Западные Балканы в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Рама отметил, что не ожидает положительных новостей от саммита в контексте прогресса в снятии блокады Софии. Болгария ветировала начало переговоров о вступлении с Северной Македонией, но от этого страдает и Албания, поскольку процесс вступления двух государств в ЕС связан.

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"Это позор со стороны Болгарии, которая взяла в заложники два государства НАТО, Албанию и Северную Македонию, в разгар войны на краю Европы, а 27 стран сидят неподвижно в страшном проявлении импотенции", – сказал Эди Рама.

Он заверил, что независимо от развития событий Албания не изменит курс на евроинтеграцию и продолжит реформы, поскольку нет другой альтернативы в нашем регионе.

Он также предостерег украинцев от чрезмерного оптимизма после предоставления Украине кандидатского статуса на вступление в ЕС.

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"Северная Македония была кандидатом на вступление 17 лет, Албания – 8 лет. Поэтому: добро пожаловать, Украина. Это хорошая вещь – дать статус кандидата, но я надеюсь, что у украинского народа не будет иллюзий по этому поводу", – отметил Рама.

В Брюсселе в четверг начинается двухдневный саммит лидеров ЕС, на котором, как ожидается, главы государств и правительств Европейского Союза дадут Украине статус кандидата в членство.

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