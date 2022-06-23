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Чехія не видаватиме візи громадянам РФ і Білорусі до березня 2023 року

"Європейська правда"Четвер, 23 червня 2022, 12:19

Уряд Чехії в середу схвалив пропозицію міністерства юстиції, згідно з якою громадяни Росії та Білорусі не зможуть отримати візи та посвідки на проживання в країні до березня 2023 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Рішення уряду вносить зміни до так званого закону lex Ukraine, ухваленого парламентом у травні. Він забороняє приймання заявок на отримання віз і посвідок на проживання від росіян і білорусів.

"Цей крок має на мені захист зовнішньополітичних інтересів Чеської Республіки у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, викликаним вторгненням Росії, яке підтримується Білоруссю", – зазначили в чеському Мін’юсті.

Водночас заборона не поширюватиметься на росіян і білорусів, які вже мають посвідку на проживання – вони зможуть клопотати про продовження її дії, а також для родичів громадян Чехії або ЄС (в останньому випадку – якщо йдеться про короткострокову візу).

Нагадаємо, рішення про заборону видання віз громадянам Росії та Білорусі уряд Чехії ухвалив на початку березня, після російського вторгнення в Україну.

Теми: ЧехіяРосіяБілорусь
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