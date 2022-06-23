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Чехия не будет выдавать визы гражданам РФ и Белоруссии до марта 2023 года

"Европейская правда"Четверг, 23 июня 2022, 12:19

Правительство Чехии в среду одобрило предложение министерства юстиции, согласно которому граждане России и Беларуси не смогут получить визы и виды на жительство в стране до марта 2023 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Решение правительства вносит изменения в так называемый закон lex Ukraine, принятый парламентом в мае. Он запрещает прием заявок на получение виз и вида на жительство от россиян и белорусов.

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"Этот шаг имеет на мне защиту внешнеполитических интересов Чешской Республики в связи с вооруженным конфликтом в Украине, вызванным вторжением России, которое поддерживается Беларусью", – отметили в чешском Минюсте.

В то же время запрет не будет распространяться на россиян и белорусов, уже имеющих вид на жительство – они смогут ходатайствовать о продлении его действия, а также для родственников граждан Чехии или ЕС (в последнем случае – если речь идет о краткосрочной визе).

Напомним, решение о запрете на выдачу виз гражданам России и Беларуси правительство Чехии приняло в начале марта, после российского вторжения в Украину.

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Темы: ЧехияРосcияБеларусь
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