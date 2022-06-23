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Суд заборонив партію Вітренко

Валентина РоманенкоЧетвер, 23 червня 2022, 13:20
Суд заборонив партію Вітренко

Восьмий апеляційний суд Львова 23 червня заборонив діяльність "Прогресивної соціалістичної партії України".

Джерело: "Чесно" з посиланням на СБУ

Деталі: Таким чином суд заборонив вже 12-ту проросійську партію.

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Проросійський політичний проєкт Прогресивних соціалістів незмінно очолює Наталія Вітренко, яка внесена рухом "Чесно"  в реєстр держZрадників. ПСПУ — єдина партія, яка подавала зустрічний позов і затягувала суд, зазначають активісти.

Дослівно: "Це не перший раз, коли партія намагається боротися у судовому порядку. Партія держZрадниці Наталії Вітренко "Прогресивні соціалістична партія України" у 2019 році висувала її у президенти. Але виборці про це так і не дізналися. Вітренко не було як кандидатки у бюлетені.

Виявляється Мін`юст не вносив до реєстру необхідні зміни до статутних документів, хоча партія їх подавала, починаючи з 2015 року. Апеляційний суд зазначив, що Мін`юст мав можливість внести зміни і партія могла б висувати свого кандидата у президенти".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 20 березня 2022 року Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про припинення діяльності низки політичних партій.

Окрім ПСПУ, суд уже заборонив діяльність партій ОПЗЖ,  "Опозиційний блок", "Партії Шарія", "НАШІ", "Блок Володимира Сальдо", "Соціалістичної партії України", партії "Держава", "Соціалісти", "Справедливість та розвиток", "Лівої опозиції" та "Союз лівих сил".

Теми: партіїСБУсуд
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