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Суд запретил партию Витренко

Валентина РоманенкоЧетверг, 23 июня 2022, 13:20

Восьмой апелляционный суд Львова 23 июня запретил деятельность "Прогрессивной социалистической партии Украины".

Источник: "Чесно" со ссылкой на СБУ

Детали: Таким образом, суд запретил уже 12-ю пророссийскую партию.

Пророссийский политический проект "Прогрессивных социалистов" неизменно возглавляет Наталья Витренко, которая внесена движением "Чесно" в реестр госсоветников. ПСПУ — единственная партия, которая подавала встречный иск и затягивала суд, отмечают активисты.

Дословно: "Это не первый раз, когда партия пытается бороться в судебном порядке. Партия Наталии Витренко "Прогрессивная социалистическая партия Украины" в 2019 году выдвигала ее в президенты. Но избиратели об этом так и не узнали. Витренко не было как кандидатки в бюллетене.

Оказывается, Минюст не вносил в реестр необходимые изменения в уставные документы, хотя партия их подавала, начиная с 2015 года. Апелляционный суд отметил, что Минюст имел возможность внести изменения и партия могла бы выдвигать своего кандидата в президенты".

Что предшествовало: 20 марта 2022 года Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении деятельности ряда политических партий.

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Кроме ПСПУ, суд уже запретил деятельность партий ОПЗЖ, "Оппозиционный блок", "Партии Шария", "НАШИ", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистической партии Украины", партии "Держава", "Социалисты", "Справедливість та розвиток", "Лівої опозиції" и "Союз лівих сил".

Темы: партииСБУсуд
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