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Суд запретил партию Витренко

Валентина РоманенкоЧетверг, 23 июня 2022, 13:20
Суд запретил партию Витренко

Восьмой апелляционный суд Львова 23 июня запретил деятельность "Прогрессивной социалистической партии Украины".

Источник: "Чесно" со ссылкой на СБУ

Детали: Таким образом, суд запретил уже 12-ю пророссийскую партию.

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Пророссийский политический проект "Прогрессивных социалистов" неизменно возглавляет Наталья Витренко, которая внесена движением "Чесно" в реестр госсоветников. ПСПУ — единственная партия, которая подавала встречный иск и затягивала суд, отмечают активисты.

Дословно: "Это не первый раз, когда партия пытается бороться в судебном порядке. Партия Наталии Витренко "Прогрессивная социалистическая партия Украины" в 2019 году выдвигала ее в президенты. Но избиратели об этом так и не узнали. Витренко не было как кандидатки в бюллетене.

Оказывается, Минюст не вносил в реестр необходимые изменения в уставные документы, хотя партия их подавала, начиная с 2015 года. Апелляционный суд отметил, что Минюст имел возможность внести изменения и партия могла бы выдвигать своего кандидата в президенты".

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Что предшествовало: 20 марта 2022 года Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении деятельности ряда политических партий.

Кроме ПСПУ, суд уже запретил деятельность партий ОПЗЖ, "Оппозиционный блок", "Партии Шария", "НАШИ", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистической партии Украины", партии "Держава", "Социалисты", "Справедливість та розвиток", "Лівої опозиції" и "Союз лівих сил".

Темы: партииСБУсуд
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