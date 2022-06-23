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Сина директора РАЕС підозрюють у побитті на відпочинку літньої жінки до смерті

"Українська правда"Четвер, 23 червня 2022, 13:24
Сина директора РАЕС підозрюють у побитті на відпочинку літньої жінки до смерті
Фото скріншот

Старший син директора Рівненської АЕС під час конфлікту на базі відпочинку в районі місцевого "Білого озера" сильно побив літню жінку, яка згодом померла у лікарні. Директор РАЕС визнав причетність сина до інциденту, але вважає, що той сам повинен відповісти за свій вчинок.

Джерело: поліція Рівненської області, заява директора РАЕС Павла Павлишина

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Пряма мова Павлишина: "Ця подія викликала великий резонанс у місті та області. Вона пов’язана з моєю родиною. У суботу стався інцидент на "Білому озері", який пов'язаний з моїм старшим сином. Через добу після інциденту одна з осіб потрапила у лікарню з травмами. На жаль, жінка вчора зранку померла. Хочу висловити свої співчуття її рідним та близьким.

Хочу сказати, що моєму сину 36 років. Він уже доросла людина та має свою сім’ю. Мій син самостійно відповідатиме за той вчинок, у якому задіяний. Ніякого втручання з моєї сторони у хід слідства не буде й не може бути. Крім того, якщо мій син винен, то він понесе покарання. Скажу, що цю подію намагаються використати для тиску на мене та колектив Рівненської АЕС. Вважаю, що особисте не потрібно змішувати з професійними речами".

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Деталі: В поліції розповіли, що 64-річна жителька міста Вараш потрапила до лікарні через побиття на території однієї з баз відпочинку в селі Рудка Вараського району. Потерпіла звинуватила у побитті мешканця міста.

Згодом жінка померла у лікарні. Під час розтину тіла судмедексперти виявили набряк головного мозку та внутрішню черепно-мозкову травму з крововиливами під оболонку головного мозку.

Дочка померлої Олександра Гончар, яка спочатку повідомила про інциденту у соцмережах, подала відповідну заяву до поліції. Але наразі її профіль, зокрема у Facebook, недоступний.

Теми: АЕС
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