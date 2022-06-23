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Сына директора РАЭС подозревают в избиении на отдыхе пожилой женщины до смерти

"Украинская правда"Четверг, 23 июня 2022, 13:24
Фото скриншот

Старший сын директора Ровенской АЭС во время конфликта на базе отдыха в районе местного "Белого озера" сильно избил пожилую женщину, которая впоследствии скончалась в больнице. Директор РАЭС признал причастность сына к инциденту, но считает, что тот сам должен ответить за свой поступок.

Источник: полиция Ровенской области, заявление директора РАЭС Павла Павлишина

Прямая речь Павлишина: "Это событие вызвало большой резонанс в городе и области. Оно связано с моей семьей. В субботу произошел инцидент на "Белом озере", который связан с моим старшим сыном. Через сутки после инцидента один человек попал в больницу с травмами. К сожалению, женщина вчера утром умерла, хочу выразить свои соболезнования ее родным и близким.

Хочу сказать, что моему сыну 36 лет. Он уже взрослый человек и имеет свою семью. Мой сын будет самостоятельно отвечать за тот поступок, в котором задействован. Никакого вмешательства с моей стороны в ход следствия не будет и быть не может. Кроме того, если мой сын виноват, он понесет наказание. Скажу, что это событие пытаются использовать для давления на меня и на коллектив Ровенской АЭС. Считаю, что личное не нужно смешивать с профессиональными вещами".

Детали: В полиции рассказали, что 64-летняя жительница города Вараш попала в больницу из-за избиений на территории одной из баз отдыха в селе Рудка Варасского района. Потерпевшая обвинила в избиении жителя города.

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Впоследствии женщина скончалась в больнице. При вскрытии тела судмедэксперты обнаружили отек головного мозга и внутреннюю черепно-мозговую травму с кровоизлияниями под оболочку головного мозга.

Дочь умершей Александра Гончар, сначала сообщившая об инциденте в соцсетях, подала соответствующее заявление в полицию. Но сейчас ее профиль, в частности, в Facebook, недоступен.

Темы: АЭС
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