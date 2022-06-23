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Чехія хоче за п’ять років позбутися залежності від російських енергоносіїв

"Європейська правда"Четвер, 23 червня 2022, 13:48

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала у зверненні в середу ввечері окреслив план уряду з вирішення енергетичної кризи, викликаної скороченням постачання енергоресурсів з Росії та зростанням цін на них.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу чеського уряду.

Фіала заявив, що залежність Чехії від російських енергоресурсів стала наслідком політики попереднього уряду Андрея Бабіша: "Чи була це помилка, чи свідома дія – сьогодні судити важко".

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За його словами, Чехія повинна вирішити три питання для вирішення енергетичної кризи: отримати достатньо запасів газу для прийдешньої зими, стати енергетично незалежною державою і позбутися залежності від РФ, а також допомогти людям і компаніям впоратися зі зростанням цін на енергоносії.

Фіала стверджує, що підземні газові сховища Чехії в червні вже заповнені на дві треті, що є історичним рекордом. Це дозволить пройти зимовий опалювальний сезон.

"А проте, наша республіка не може дозволити собі лишатися на 100% залежною від одного ненадійного постачальника. Важливою метою нашої країни має бути енергетичний суверенітет. Саме тому в уряді склали план того, як ми досягнемо цієї мети протягом наступних п’яти років", – зазначив прем’єр Чехії.

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До цього плану входять відновлення тендера на завершення будівництва атомної електростанції Дуковани без участі Китаю і Росії, розширення газопроводу TAL, переговори з Польщею щодо відновлення проєкту трубопроводу Stork 2, будівництво терміналів для приймання скрапленого газу.

"Звісно, результати всіх цих кроків ми одразу не побачимо. За нашими поміркованими підрахунками, на це піде принаймні від двох до п’яти років. Тим часом ми постанемо перед проблемою не лише постачання зі сходу, а й перед високими цінами, що стали результатом нашої нинішньої залежності від Росії", – зазначив Фіала.

Крім того, уряд Чехії виділить 66 мільярдів крон (2,67 мільярда євро) на енергетичні субсидії для домогосподарств і компанії.

Минулого тижня Росія скоротила пропускну спроможність свого газопроводу "Північний потік-1" до 40%, пославшись на проблеми з обладнанням.

Нагадаємо, в середу голова Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Бірол порадив Європі терміново готуватися до того, що Росія взимку повністю перекриє постачання газу.

За даними Європейської комісії, уже 12 країн ЄС постраждали від скорочення поставок газу з Росії.

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Теми: ЧехіяенергетикаРосія
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