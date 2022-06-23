Чехия хочет за пять лет избавиться от зависимости от российских энергоносителей

Премьер-министр Чехии Петр Фиала в обращении в среду вечером очертил план правительства по разрешению энергетического кризиса, вызванного сокращением поставок энергоресурсов из России и ростом цен на них.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу чешского правительства.

Фиала заявил, что зависимость Чехии от российских энергоресурсов стала следствием политики предыдущего правительства Андрея Бабиша: "Была ли это ошибка или сознательное действие – сегодня судить сложно".

По его словам, Чехия должна решить три вопроса для разрешения энергетического кризиса: получить достаточно запасов газа для грядущей зимы, стать энергетически независимым государством и избавиться от зависимости от РФ, а также помочь людям и компаниям справиться с ростом цен на энергоносители.

Фиала утверждает, что подземные газовые хранилища Чехии в июне уже заполнены на две трети, что является историческим рекордом. Это позволит пройти зимний отопительный сезон.

"Однако наша республика не может позволить себе оставаться на 100% зависимой от одного ненадежного поставщика. Важной целью нашей страны должен быть энергетический суверенитет. Именно поэтому в правительстве составили план того, как мы достигнем этой цели в течение следующих пяти лет", – отметил премьер Чехии.

В этот план входят возобновление тендера на завершение строительства атомной электростанции Дукованы без участия Китая и России, расширение газопровода TAL, переговоры с Польшей по восстановлению проекта трубопровода Stork 2, строительство терминалов для приема сжиженного газа.

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"Конечно, результаты всех этих шагов мы сразу не увидим. По нашим умеренным подсчетам, на это пойдет по крайней мере от двух до пяти лет. Тем временем мы предстанем перед проблемой не только поставок с востока, но и перед высокими ценами, которые стали результатом нашей нынешней зависимости от России", – отметил Фиал.

Кроме того, правительство Чехии выделит 66 млрд крон (2,67 млрд евро) на энергетические субсидии для домохозяйств и компании.

На прошлой неделе Россия сократила пропускную способность своего газопровода "Северный поток-1" до 40%, сославшись на проблемы с оборудованием.

Напомним, в среду глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол посоветовал Европе срочно готовиться к тому, что Россия зимой полностью перекроет поставки газа.

По данным Европейской комиссии, уже 12 стран ЕС пострадали от сокращения поставок газа из России.

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