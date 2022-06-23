Прикордонники попередили про провокацію Білорусі

Заява прикордонного комітету Білорусі про дозвіл українцям з окремих районів Рівненщини відвідувати ліси для збору дикоросів – це провокація.

Джерело: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко на брифінгу в медіацентрі "Україна – Укрінформ" 23 червня

Пряма мова: "Кілька днів тому прикордонний комітет Білорусі дозволив українцям з прикордонних районів Рівненської області відвідувати ліси для збору дикоросів. Таке рішення прийнято в односторонньому порядку, це провокація.

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Ніяких переговорів з цього приводу не проводилась. Безпека наших громадян на території цієї країни залишається під питанням".

Деталі: Демченко зазначив, що пункти пропуску на кордоні з Білоруссю не функціонуватимуть в цьому напрямку і пропуск громадян не здійснюватиметься.

За словами речника ДПСУ, на кордоні з Білорусю суттєвих змін не відбувається. Підрозділи ЗС РБ тримають на кордоні приблизно сім батальйонів та окремі підрозділи МВС.

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В прикордонних районах проводяться заходи з інженерного облаштування і фіксується застосування засобів РЕБ.