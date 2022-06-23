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Пограничники предупредили о провокации Беларуси

Валентина РоманенкоЧетверг, 23 июня 2022, 14:08
Пограничники предупредили о провокации Беларуси
Андрей Демченко. Медиацентр фото "Украина – Укринформ"

Заявление пограничного комитета Беларуси о разрешении украинцам из отдельных районов Ровенской области посещать леса для сбора дикороссов – это провокация.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко на брифинге в медиацентре "Украина – Укринформ" 23 июня

Прямая речь: "Несколько дней назад пограничный комитет Беларуси разрешил украинцам из приграничных районов Ровенской области посещать леса для сбора дикоросов. Такое решение принято в одностороннем порядке, это провокация.

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Никаких переговоров на этот счет не проводилось. Безопасность наших граждан на территории этой страны остается под вопросом".

Детали: Демченко отметил, что пункты пропуска на границе с Беларусью не будут функционировать и пропуск граждан не будет осуществляться.

По словам спикера ГПСУ, на границе с Беларусью существенных изменений не происходит. Подразделения ВС РБ держат на границе около семи батальонов и отдельные подразделения МВД.

ВИДЕО ДНЯ

В приграничных районах проводятся мероприятия по инженерному обустройству и фиксируется применение средств РЭБ.

Темы: БеларусьвойнаПограничная служба
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