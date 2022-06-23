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У Києві заборонили феєрверки і їздити без глушників до кінця війни

Ірина БалачукЧетвер, 23 червня 2022, 14:21
Кличко на засіданні Київради 23 червня. Фото з сайту Київради

Київрада заборонила на час війни продаж і запуск феєрверків, а також пересуватися містом на машинах без глушника.

Джерело: сайт КМВА з посиланням на мера столиці Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "Ми ухвалили рішення про заборону на час війни продажу та запуску феєрверків у Києві та пересування містом автомобілів без глушника. Кілька років тому було вже рішення про заборону феєрверків, але бачимо, що не всі поводяться адекватно.

В Україні війна, тривають артобстріли наших міст, а деякі громадяни влаштовують салюти! Або ганяють вулицями на авто, як на реактивному літаку! За це має бути відповідальність".

Деталі: Згідно з першим рішенням міськради, на період дії воєнного стану на території України та 30 днів після його припинення чи скасування на території міста Києва заборонено продаж феєрверків, салютів і піротехнічних засобів, а також їх запуск.

Друге рішення передбачає заборону руху столицею транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів "прямострум" та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач, до скасування режиму воєнного стану на всій території України.

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Теми: Київвійна
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