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В Киеве запретили фейерверки и ездить без глушителей до конца войны

Ирина БалачукЧетверг, 23 июня 2022, 14:21
Кличко на заседании Киевсовета 23 июня. Фото с сайта Киевсовета

Киевсовет запретил на время войны продажу и запуск фейерверков, а также передвигаться по городу на машинах без глушителя.

Источник: сайт КГВА со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "Мы приняли решение о запрете на время войны продажи и запуска фейерверков в Киеве и передвижения по городу автомобилей без глушителя. Несколько лет назад было уже решение о запрете фейерверков, но видим, что не все ведут себя адекватно.

В Украине война, продолжаются артобстрелы наших городов, а некоторые граждане устраивают салюты! Или гоняют по улицам на авто, как на реактивном самолете! За это должна быть ответственность".

Детали: Согласно первому решению горсовета, на период действия военного положения на территории Украины и 30 дней после его прекращения или отмены на территории Киева запрещена продажа фейерверков, салютов и пиротехнических средств, а также их запуск.

Второе решение предусматривает запрет движения в столице транспортных средств, использующих в своей конструкции систему выпуска отработанных газов "прямоток" и другие выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель, до отмены режима военного положения на всей территории Украины.

Темы: Киеввойна
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