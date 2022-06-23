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Повідомили підозру екснардепу, який на Київщині з окупантами пропагував дії РФ

Валентина РоманенкоЧетвер, 23 червня 2022, 14:34
Ігор Марков

Правоохоронці повідомили про підозру в колабораційній діяльності колишньому народному депутату України Ігорю Маркову.

Джерело: Київська міська прокуратура, столична поліція, СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно прокуратура: "За даними слідства, народний депутат України VII скликання, мешканець міста Одеса, у 2014 році виїхав на територію РФ, де вчиняв активні дії на шкоду суверенітету та незалежності України".

Деталі: Правоохоронці не називають прізвище нардепа, але за даними УП, це відомий за лідерством у колишній партії "Родина" Ігор Марков.

За даними силовиків, після початку повномасштабного вторгнення збройних сил РФ в Україну, з 15 по 19 березня 2022 року екснардеп перебував на тимчасово окупованій території Київської області.

Спільно з російськими солдатами він публічно пропагував їх дії та заперечував здійснення збройної агресії проти України. Його висловлювання у подальшому поширювала інтернет-сторінка російського федерального телеканалу при Міністерстві оборони РФ.

Крім того, 15 травня підозрюваний публічно виступив на загальноросійському телеканалі, взявши участь у проведенні інформаційної кампанії держави-агресора.

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У своєму виступі він висловлював підтримку тимчасової окупації частини території України РФ та створених нею псевдоорганів. Він публічно схвалював дії Росії і заперечував агресію загарбників стосовно жителів тимчасово окупованих територій. В подальшому цей виступ опублікувано на відеохостингу "YouTube".

Теми: колабораціяпрокуратураполіціяСБУ
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