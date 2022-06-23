Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Повідомили підозру екснардепу, який на Київщині з окупантами пропагував дії РФ

Валентина РоманенкоЧетвер, 23 червня 2022, 14:34
Повідомили підозру екснардепу, який на Київщині з окупантами пропагував дії РФ
Ігор Марков

Правоохоронці повідомили про підозру в колабораційній діяльності колишньому народному депутату України Ігорю Маркову.

Джерело: Київська міська прокуратура, столична поліція, СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно прокуратура: "За даними слідства, народний депутат України VII скликання, мешканець міста Одеса, у 2014 році виїхав на територію РФ, де вчиняв активні дії на шкоду суверенітету та незалежності України".

Реклама:

Деталі: Правоохоронці не називають прізвище нардепа, але за даними УП, це відомий за лідерством у колишній партії "Родина" Ігор Марков.

За даними силовиків, після початку повномасштабного вторгнення збройних сил РФ в Україну, з 15 по 19 березня 2022 року екснардеп перебував на тимчасово окупованій території Київської області.

Спільно з російськими солдатами він публічно пропагував їх дії та заперечував здійснення збройної агресії проти України. Його висловлювання у подальшому поширювала інтернет-сторінка російського федерального телеканалу при Міністерстві оборони РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, 15 травня підозрюваний публічно виступив на загальноросійському телеканалі, взявши участь у проведенні інформаційної кампанії держави-агресора.

У своєму виступі він висловлював підтримку тимчасової окупації частини території України РФ та створених нею псевдоорганів. Він публічно схвалював дії Росії і заперечував агресію загарбників стосовно жителів тимчасово окупованих територій. В подальшому цей виступ опублікувано на відеохостингу "YouTube".

Теми: колабораціяпрокуратураполіціяСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
колаборація
Розвідка вибухово привітала окупантів зі святами: у вікно колаборанта залетів дрон-камікадзе
Вивідував дані про ТЕЦ, займаючись їхнім страхуванням – СБУ затримала агента РФ
На Донеччині група жінок працювала на ФСБ і "вагнерівців", керувала нею з Росії українка
Останні новини
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
Усі новини...
Реклама: