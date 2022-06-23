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Сообщили подозрение экс-нардепу, который на Киевщине пропагандировал действия оккупантов

Валентина РоманенкоЧетверг, 23 июня 2022, 14:34
Мгорь Марков

Правоохранители сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности бывшему народному депутату Украины Игорю Маркову.

Источник: Киевская городская прокуратура, столичная полиция, СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно прокуратура: "По данным следствия, народный депутат Украины VII созыва, житель города Одесса, в 2014 году выехал на территорию РФ, где совершал активные действия в ущерб суверенитету и независимости Украины".

Детали: Правоохранители не называют фамилию нардепа, но, по данным УП, это известный по лидерству в бывшей партии "Родина" Игорь Марков.

По данным силовиков, после начала полномасштабного вторжения вооруженных сил РФ в Украину с 15 по 19 марта 2022 года экс-нардеп находился на временно оккупированной территории Киевской области.

Вместе с российскими солдатами он публично пропагандировал их действия и отрицал осуществление вооруженной агрессии против Украины. Его высказывание в дальнейшем распространяла интернет-страница российского федерального телеканала при Министерстве обороны РФ.

Кроме того, 15 мая подозреваемый публично выступил на общероссийском телеканале, приняв участие в проведении информационной кампании государства-агрессора.

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В своем выступлении он выражал поддержку временной оккупации части территории РФ и созданных ею псевдоорганов. Он публично одобрял действия России и отрицал агрессию захватчиков по отношению к жителям временно оккупированных территорий. В дальнейшем это выступление опубликовано на видеохостинге "YouTube".

Темы: коллаборационизмпрокуратураполицияСБУ
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