Сообщили подозрение экс-нардепу, который на Киевщине пропагандировал действия оккупантов
Правоохранители сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности бывшему народному депутату Украины Игорю Маркову.
Источник: Киевская городская прокуратура, столичная полиция, СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах
Дословно прокуратура: "По данным следствия, народный депутат Украины VII созыва, житель города Одесса, в 2014 году выехал на территорию РФ, где совершал активные действия в ущерб суверенитету и независимости Украины".
Детали: Правоохранители не называют фамилию нардепа, но, по данным УП, это известный по лидерству в бывшей партии "Родина" Игорь Марков.
По данным силовиков, после начала полномасштабного вторжения вооруженных сил РФ в Украину с 15 по 19 марта 2022 года экс-нардеп находился на временно оккупированной территории Киевской области.
Вместе с российскими солдатами он публично пропагандировал их действия и отрицал осуществление вооруженной агрессии против Украины. Его высказывание в дальнейшем распространяла интернет-страница российского федерального телеканала при Министерстве обороны РФ.
Кроме того, 15 мая подозреваемый публично выступил на общероссийском телеканале, приняв участие в проведении информационной кампании государства-агрессора.
В своем выступлении он выражал поддержку временной оккупации части территории РФ и созданных ею псевдоорганов. Он публично одобрял действия России и отрицал агрессию захватчиков по отношению к жителям временно оккупированных территорий. В дальнейшем это выступление опубликовано на видеохостинге "YouTube".