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У Росії спалили будинок-музей першої космонавтки, яка підтримувала окупацію Криму

Роман ПетренкоЧетвер, 23 червня 2022, 15:22
У Росії спалили будинок-музей першої космонавтки, яка підтримувала окупацію Криму

У Росії в селі Нікульському спалили музей-будинок, присвячений першій жінці-космонавту Валентині Терешковій. Справу порушили за фактом підпалу.

Джерело: "Радіо Свобода"            

Деталі: Поліція розшукує людей, які причетні до підпалу.

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У ніч проти 22 червня пожежна сигналізація спрацювала у дерев'яному будинку – копії хати, в якій жила родина Терешкової.

За попередньою інформацією, пожежа почалася у підвалі, потім вогонь охопив основне приміщення будинку та дерев'яною галереєю перекинувся в основну цегляну будівлю музею. До шостої години ранку в середу пожежа була загашена.

Зазначається, що із людей під час пожежі ніхто не постраждав. Меморіальні речі, як повідомили у музеї, також вдалося врятувати.

ВІДЕО ДНЯ
 

Нагадаємо: Терешкова – член путінської партії "Єдина Росія", підтримала окупацію Криму.

У лютому 2014 року Терешкова у складі російської делегації особисто приїжджала на острів.

Теми: РосіяокупаціяКрим
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