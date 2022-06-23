У Росії спалили будинок-музей першої космонавтки, яка підтримувала окупацію Криму
У Росії в селі Нікульському спалили музей-будинок, присвячений першій жінці-космонавту Валентині Терешковій. Справу порушили за фактом підпалу.
Джерело: "Радіо Свобода"
Деталі: Поліція розшукує людей, які причетні до підпалу.
У ніч проти 22 червня пожежна сигналізація спрацювала у дерев'яному будинку – копії хати, в якій жила родина Терешкової.
За попередньою інформацією, пожежа почалася у підвалі, потім вогонь охопив основне приміщення будинку та дерев'яною галереєю перекинувся в основну цегляну будівлю музею. До шостої години ранку в середу пожежа була загашена.
Зазначається, що із людей під час пожежі ніхто не постраждав. Меморіальні речі, як повідомили у музеї, також вдалося врятувати.
Нагадаємо: Терешкова – член путінської партії "Єдина Росія", підтримала окупацію Криму.
У лютому 2014 року Терешкова у складі російської делегації особисто приїжджала на острів.