Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії спалили будинок-музей першої космонавтки, яка підтримувала окупацію Криму

Роман ПетренкоЧетвер, 23 червня 2022, 15:22

У Росії в селі Нікульському спалили музей-будинок, присвячений першій жінці-космонавту Валентині Терешковій. Справу порушили за фактом підпалу.

Джерело: "Радіо Свобода"            

Деталі: Поліція розшукує людей, які причетні до підпалу.

У ніч проти 22 червня пожежна сигналізація спрацювала у дерев'яному будинку – копії хати, в якій жила родина Терешкової.

За попередньою інформацією, пожежа почалася у підвалі, потім вогонь охопив основне приміщення будинку та дерев'яною галереєю перекинувся в основну цегляну будівлю музею. До шостої години ранку в середу пожежа була загашена.

Зазначається, що із людей під час пожежі ніхто не постраждав. Меморіальні речі, як повідомили у музеї, також вдалося врятувати.

 

Нагадаємо: Терешкова – член путінської партії "Єдина Росія", підтримала окупацію Криму.

ВІДЕО ДНЯ

У лютому 2014 року Терешкова у складі російської делегації особисто приїжджала на острів.

Теми: РосіяокупаціяКрим
Головне сьогодні

Аналітики спрогнозували, коли загарбники припинять наступи

"Найпереконливіший сценарій": MH17 над Донбасом збила російська ракета – ПАРЄ

УКРАЇНА ОТРИМАЛА СТАТУС КАНДИДАТА НА ВСТУП В ЄС

Переговори лідерів ЄС щодо статусу кандидата для України складніші, ніж очікувалося - ЗМІ

ЗСУ зупинили наступ ворога на південну околицю Лисичанська - зведення Генштабу

фотоУ Путіна знайшли ще одну розкішну нерухомість

Усі новини...
Росія
Лукашенко приїхав до Путіна перед їхньою зустріччю в Білорусі
Чехія хоче за п’ять років позбутися залежності від російських енергоносіїв
Через санкції у російських аграріїв дефіцит запчастин для іноземної техніки
Останні новини
05:52
Під Рязанню в Росії впав Іл-76
05:27
Комітет Сенату США підтримав резолюцію про визнання РФ державою-спонсором тероризму
04:30
Зеленський може звільнити Баканова з посади глави СБУ – Politico
04:02
Аналітики спрогнозували, коли загарбники припинять наступи
03:12
Росія винна у створенні глобальної продовольчої кризи – ЄС
02:10
Південь: ЗСУ за добу знищили 44 окупанти, гармати та іншу ворожу техніку
01:48
Ворог ударив по Запорізькій області з РСЗВ
01:22
"Найпереконливіший сценарій": MH17 над Донбасом збила російська ракета – ПАРЄ
00:27
Росіяни ввечері накрили мінометним вогнем громаду на Сумщині – ОВА
23:32
Політики у ЄС заговорили українською через історичне рішення про статус кандидата
Усі новини...