В России сожгли дом-музей первой космонавтки, которая поддерживала оккупацию Крыма

В России в селе Никульском сожгли музей-дом, посвящённый первой женщине-космонавту Валентине Терешковой. Дело возбудили по факту поджега.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Полиция разыскивает людей, причастных к поджогу.

В ночь на 22 июня пожарная сигнализация сработала в деревянном доме – копии избы, в которой жила семья Терешковой.

По предварительной информации, пожар начался в подполье, затем огонь охватил основное помещение дома и по деревянной галерее перекинулся в основное кирпичное здание музея. К шести часам утра в среду пожар был потушен.

Отмечается, что из людей во время пожара никто не пострадал. Мемориальные вещи, как сообщили в музее, тоже удалось спасти.

Напомним: Терешкова – член путинской партии "Единая Россия", поддержала оккупацию Крыма.

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В феврале 2014 года Терешкова в составе российской делегации лично приезжала на полуостров.