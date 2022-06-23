ППО збила російську ракету над Покровськом

Над Покровськом Донецької області протиповітряна оборона збила російську ракету.

Джерело: міський голова Покровська Руслан Требушкін у Telegram

Деталі: Спочатку він повідомив, що люди чули вибух в Покровському районі. Пізніше стало відомо, що це спрацювала ППО.

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Пряма мова Требушкіна: "Як повідомляють у ДСНС, причиною вибуху стала робота протиповітряної оборони.

Ворожу ракету було збито!

Віримо у ЗСУ! Віримо у перемогу!".