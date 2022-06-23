ППО збила російську ракету над Покровськом
Четвер, 23 червня 2022, 16:33
Над Покровськом Донецької області протиповітряна оборона збила російську ракету.
Джерело: міський голова Покровська Руслан Требушкін у Telegram
Деталі: Спочатку він повідомив, що люди чули вибух в Покровському районі. Пізніше стало відомо, що це спрацювала ППО.
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Пряма мова Требушкіна: "Як повідомляють у ДСНС, причиною вибуху стала робота протиповітряної оборони.
Ворожу ракету було збито!
Віримо у ЗСУ! Віримо у перемогу!".
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