ПВО сбила российскую ракету над Покровском

Над Покровском Донецкой области противовоздушная оборона сбила российскую ракету.

Источник: городской голова Покровска Руслан Требушкин в Telegram

Детали: Сначала он сообщил, что люди слышали взрыв в Покровском районе. Позже стало известно, что это сработало ПВО.

Прямая речь Требушкина: "Как сообщают в ГСЧС, причиной взрыва стала работа противовоздушной обороны.

Вражеская ракета была сбита!

Верим в ВСУ! Верим в победу!".