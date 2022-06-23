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ПВО сбила российскую ракету над Покровском

Роман ПетренкоЧетверг, 23 июня 2022, 16:33
ПВО сбила российскую ракету над Покровском
фото иллюстративное

Над Покровском Донецкой области противовоздушная оборона сбила российскую ракету.

Источник: городской голова Покровска Руслан Требушкин в Telegram

Детали: Сначала он сообщил, что люди слышали взрыв в Покровском районе. Позже стало известно, что это сработало ПВО.

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Прямая речь Требушкина: "Как сообщают в ГСЧС, причиной взрыва стала работа противовоздушной обороны.

Вражеская ракета была сбита!             

Верим в ВСУ! Верим в победу!".

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Темы: Донецкая областьВооруженные силывойна
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