ПВО сбила российскую ракету над Покровском
Четверг, 23 июня 2022, 16:33
Над Покровском Донецкой области противовоздушная оборона сбила российскую ракету.
Источник: городской голова Покровска Руслан Требушкин в Telegram
Детали: Сначала он сообщил, что люди слышали взрыв в Покровском районе. Позже стало известно, что это сработало ПВО.
Прямая речь Требушкина: "Как сообщают в ГСЧС, причиной взрыва стала работа противовоздушной обороны.
Вражеская ракета была сбита!
Верим в ВСУ! Верим в победу!".
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