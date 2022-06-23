Білорусь може дати Росії свою зброю та техніку для бойових дій в Україні - Генштаб ЗСУ

Білорусь може надати Росії своє озброєння та військову техніку, які в подальшому ворог може перекинути на донецький або херсонський напрямок для посилення своїх угруповань.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу в медіацентрі "Україна – Укрінформ"

Пряма мова: "За наявними даними, під приводом проведення занять, тренувань, зборових заходів на базах зберігання озброєння та військової техніки наразі проводиться обслуговування і зняття цієї техніки зі зберігання.

Враховуючи великі втрати агресора в озброєнні та військовій техніці, а також дещо кращий стан та умови зберігання даної техніки на складах збройних сил Білорусі, не виключається, що наш сусід надасть озброєння і військову техніку зазначену для російського агресора.

Дана техніка в подальшому може бути переміщена на донецький або херсонський напрямок ведення бойових дій для посилення угруповань противника".

Деталі: За словами Громова, також виявлено, що на території колишнього аеродрому "Зябровка" в Гомельскій області (в напрямку Чернігова) Білорусь активно будує військову інфраструктуру.

У Генштабі не виключають, що в подальшому режим Лукашенка може віддати її для розміщення чергової воєнної бази російського агресора.

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Громов наголосив, що наразі зберігається загроза використання території та повітряного простору Білорусі для здійснення ракетних обстрілів, та не виключено перекидання на територію нашої держави диверсійно-розвідувальних груп противника, насамперед для вчинення диверсії на шляхах логістичного забезпечення українських військ.

Водночас для масштабного наступу на великій площі ураїнської території наразі відсутня з боку Республіки Білорусь достатня кількість сил і засобів противника.