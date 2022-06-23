Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Білорусь може дати Росії свою зброю та техніку для бойових дій в Україні - Генштаб ЗСУ

Валентина РоманенкоЧетвер, 23 червня 2022, 16:33
Білорусь може дати Росії свою зброю та техніку для бойових дій в Україні - Генштаб ЗСУ
Олексій Громов

Білорусь може надати Росії своє озброєння та військову техніку, які в подальшому ворог може перекинути на донецький або херсонський напрямок для посилення своїх угруповань.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу в медіацентрі "Україна – Укрінформ"

Пряма мова: "За наявними даними, під приводом проведення занять, тренувань, зборових заходів на базах зберігання озброєння та військової техніки наразі проводиться обслуговування і зняття цієї техніки зі зберігання.

Реклама:

Враховуючи великі втрати агресора в озброєнні та військовій техніці, а також дещо кращий стан та умови зберігання даної техніки на складах збройних сил Білорусі, не виключається, що наш сусід надасть озброєння і військову техніку зазначену для російського агресора.

Дана техніка в подальшому може бути переміщена на донецький або херсонський напрямок ведення бойових дій для посилення угруповань противника".

Деталі: За словами Громова, також виявлено, що на території колишнього аеродрому "Зябровка" в Гомельскій області (в напрямку Чернігова) Білорусь активно будує військову інфраструктуру.

ВІДЕО ДНЯ

У Генштабі не виключають, що в подальшому режим Лукашенка може віддати її для розміщення чергової воєнної бази російського агресора.

Громов наголосив, що наразі зберігається загроза використання території та повітряного простору Білорусі для здійснення ракетних обстрілів, та не виключено перекидання на територію нашої держави диверсійно-розвідувальних груп противника, насамперед для вчинення диверсії на шляхах логістичного забезпечення українських військ.

Водночас для масштабного наступу на великій площі ураїнської території наразі відсутня з боку Республіки Білорусь достатня кількість сил і засобів противника.

Теми: Білорусьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Білорусь
Україна чекає відповіді від МЧХ про українських дітей, депортованих до Білорусі
До Білорусі з Росії прибув ешелон із ракетними комплексами "Іскандер-М"
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
Усі новини...
Реклама: