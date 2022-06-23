Беларусь может дать России свое оружие и технику для боевых действий в Украине - Генштаб ВСУ

Беларусь может предоставить России свое вооружение и военную технику, которые впоследствии враг может перебросить на донецкое или херсонское направление для усиления своих группировок.

Источник: замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов на брифинге в медиацентре "Украина – Укринформ"

Прямая речь: "По имеющимся данным, под предлогом проведения занятий, тренировок, сборных мероприятий на базах хранения вооружения и военной техники проводится обслуживание и снятие этой техники с хранения.

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Учитывая большие потери агрессора в вооружении и военной технике, а также несколько лучшее состояние и условия хранения данной техники на складах вооруженных сил Беларуси, не исключается, что наш сосед предоставит вооружение и военную технику указанную российскому агрессору.

Данная техника в дальнейшем может быть перемещена на донецкое или херсонское направление ведения боевых действий для усиления группировок противника".

Детали: По словам Громова, также обнаружено, что на территории бывшего аэродрома "Зябровка" в Гомельской области (в направлении Чернигова) Беларусь активно строит военную инфраструктуру.

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В Генштабе не исключают, что в будущем режим Лукашенко может отдать ее для размещения очередной военной базы российского агрессора.

Громов подчеркнул, что в настоящее время сохраняется угроза использования территории и воздушного пространства Беларуси для осуществления ракетных обстрелов, и не исключены переброски на территорию нашего государства диверсионно-разведывательных групп противника, в первую очередь для совершения диверсий на путях логистического обеспечения украинских войск.

В то же время для масштабного наступления на большой площади украинской территории отсутствует со стороны Республики Беларусь достаточное количество сил и средств противника.