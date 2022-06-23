Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Беларусь может дать России свое оружие и технику для боевых действий в Украине - Генштаб ВСУ

Валентина РоманенкоЧетверг, 23 июня 2022, 16:33
Алексей Громов

Беларусь может предоставить России свое вооружение и военную технику, которые впоследствии враг может перебросить на донецкое или херсонское направление для усиления своих группировок.

Источник: замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов на брифинге в медиацентре "Украина – Укринформ"

Прямая речь: "По имеющимся данным, под предлогом проведения занятий, тренировок, сборных мероприятий на базах хранения вооружения и военной техники проводится обслуживание и снятие этой техники с хранения.

Учитывая большие потери агрессора в вооружении и военной технике, а также несколько лучшее состояние и условия хранения данной техники на складах вооруженных сил Беларуси, не исключается, что наш сосед предоставит вооружение и военную технику указанную российскому агрессору.

Данная техника в дальнейшем может быть перемещена на донецкое или херсонское направление ведения боевых действий для усиления группировок противника".

Детали: По словам Громова, также обнаружено, что на территории бывшего аэродрома "Зябровка" в Гомельской области (в направлении Чернигова) Беларусь активно строит военную инфраструктуру.

В Генштабе не исключают, что в будущем режим Лукашенко может отдать ее для размещения очередной военной базы российского агрессора.

ВИДЕО ДНЯ

Громов подчеркнул, что в настоящее время сохраняется угроза использования территории и воздушного пространства Беларуси для осуществления ракетных обстрелов, и не исключены переброски на территорию нашего государства диверсионно-разведывательных групп противника, в первую очередь для совершения диверсий на путях логистического обеспечения украинских войск.

В то же время для масштабного наступления на большой площади украинской территории отсутствует со стороны Республики Беларусь достаточное количество сил и средств противника.

Темы: Беларусьвойна
Главное сегодня

Зеленский может уволить Баканова с должности главы СБУ – Politico

Аналитики спрогнозировали, когда захватчики прекратят наступления

УКРАИНА ПОЛУЧИЛА СТАТУС КАНДИДАТА НА ВСТУПЛЕНИЕ В ЕС

Переговоры лидеров ЕС о статусе кандидата для Украины сложнее, чем ожидалось - СМИ

ВСУ остановили наступление врага на южную окраину Лисичанска – сводка Генштаба

фотоУ Путина нашли еще одну роскошную недвижимость

Все новости...
Беларусь
Шойгу анонсировал усиление военных связей с Беларусью
Пограничники предупредили о провокации Беларуси
Чехия не будет выдавать визы гражданам РФ и Белоруссии до марта 2023 года
Последние новости
07:23
ВСУ разбили вражеские ДРГ, авиацией ударили по скоплению врага – сводка
06:42
УЗ назначила эвакуационный поезд из Донбасса во Львов
05:52
Под Рязанью в России упал Ил-76
05:27
Комитет Сената США поддержал резолюцию о признании РФ государством-спонсором терроризма
04:30
Зеленский может уволить Баканова с должности главы СБУ – Politico
04:02
Аналитики спрогнозировали, когда захватчики прекратят наступления
03:12
Россия виновата в создании глобального продовольственного кризиса – ЕС
02:10
Юг: ВСУ за сутки уничтожили 44 оккупанта, пушки и другую вражескую технику
01:48
Враг ударил по Запорожской области с РСЗО
01:22
"Самый убедительный сценарий": MH17 над Донбассом сбила российская ракета – ПАСЕ
Все новости...