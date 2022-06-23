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Прем’єр Португалії боїться, що інтеграція України в ЄС може стати пасткою для неї самої

"Європейська правда"Четвер, 23 червня 2022, 17:03

Прем’єр Португалії Антоніу Кошта заявив, що інтеграція України в ЄС може призвести до його руйнування, а не зміцнення, і навіть може стати пасткою для самої України, якщо не будуть прийняті послідовні рішення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Тему України під час парламентських дебатів португальського парламенту порушив депутат від партії Livre Руї Тавареш.

Тавареш поставив під сумнів план Португалії щодо нової моделі розвитку країни, враховуючи перспективу розширення ЄС.

Прем’єр-міністр почав з відповіді, що Португалія з самого початку стверджувала, що "ці приєднання потрібно сприймати серйозно", щоб не створювати "помилкових очікувань".

"Але для того, щоб бути серйозним і послідовним, ЄС потребує нової інституційної та бюджетної архітектури під страхом того, що ця інтеграція буде не зміцненням ЄС, а його підривом, не підтримкою України, а пасткою для України", - сказав Кошта.

Він сказав також, що враховуючи "майже одностайну" підтримку всіх політичних сил (комуністична партія PCP стверджувала, що пріоритетом має бути "діалог" і "зусилля на шляху до миру"), Португалія буде слідувати думці Європейської комісії щодо надання Україні та Молдові статусу країн-кандидатів на членство в ЄС.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Португалії Антоніу Коштою і заявив про домовленість залучати досвід Португалії в зближенні з ЄС.

Теми: ПортугаліяЄСУкраїнаєвроінтеграція
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