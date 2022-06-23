Премьер Португалии боится, что интеграция Украины в ЕС может стать ловушкой для нее самой

Премьер Португалии Антониу Кошта заявил, что интеграция Украины в ЕС может привести к его разрушению, а не к укреплению, и даже может стать ловушкой для самой Украины, если не будут приняты последовательные решения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Тему Украины во время парламентских дебатов португальского парламента поднял депутат от партии Livre Руи Тавареш.

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Тавареш подверг сомнению план Португалии относительно новой модели развития страны, учитывая перспективу расширения ЕС.

Премьер-министр начал с ответа, что Португалия изначально утверждала, что "эти присоединения нужно воспринимать всерьез", чтобы не создавать "ложных ожиданий".

"Но для того чтобы быть серьезным и последовательным, ЕС нуждается в новой институциональной и бюджетной архитектуре под страхом того, что эта интеграция будет не укреплением ЕС, а его подрывом, не поддержкой Украины, а ловушкой для Украины", - сказал Кошта.

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Он сказал также, что учитывая "почти единодушную" поддержку всех политических сил (коммунистическая партия PCP утверждала, что приоритетом должен быть "диалог" и "усилие на пути к миру"), Португалия будет следовать мнению Европейской комиссии по предоставлению Украине и Молдове статуса стран кандидатов на членство в ЕС.

Ранее президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Португалии Антониу Коштой и заявил о договоренности привлекать опыт Португалии в сближении с ЕС.