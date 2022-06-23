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Україна хоче придбати в Німеччини 10 систем ППО IRIS-T – посол

"Європейська правда"Четвер, 23 червня 2022, 17:04

Україна уклала контракт із німецьким виробником зброї Diehl Defence про придбання системи протиповітряної оборони IRIS-T, якої немає навіть на озброєнні Бундесверу.

Про це посол України в Німеччині Андрій Мельник розповів в інтерв’ю "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда".

"Я сподіваюся на підтримку з боку Берліна у закупівлі подальших 10 стаціонарних систем ППО IRIS-T, які вважаються одними з найкрутіших у світі та протягом наступних років можуть забезпечити безпечне небо над Україною", – зазначив він.

За словами Мельника, вже було укладено контракт із Diehl Defence на закупівлю першої такої системи вартістю 178 мільйонів євро коштом німецького уряду.

Посол також додав, що, за його інформацією, "ніщо не заважає Берліну ухвалити рішення про направлення нашим ЗСУ бодай частини із близько 800 одиниць транспортних танків Fuchs, 325 бойових танків Leopard-2 чи 380 бойових машин піхоти Marder, що жодною мірою не зменшить обороноздатність країни".

"Тож я дуже сподіваюся, що німецький уряд відкладе в сторону всі відмовки і надасть Україні максимально можливу військову допомогу, зокрема і з власних резервів", – підсумував Мельник.

Зазначимо, що система IRIS-T SLM має дальність дії 40 кілометрів та висоти до 20 кілометрів. За допомогою IRIS-T SLM можна збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони, протирадіолокаційні ракети.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що постачання Україні систем протиповітряної оборони триватиме місяці.

У вівторок уряд Німеччини опублікував перелік зброї, що готується до передачі Україні – у ньому, зокрема, є 30 самохідних артилерійських установок Gepard, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM і бронетранспортери М113.

Теми: НімеччиназброяУкраїна
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