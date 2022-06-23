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Украина хочет приобрести у Германии 10 систем ПВО IRIS-T – посол

"Европейская правда"Четверг, 23 июня 2022, 17:04

Украина заключила контракт с немецким производителем оружия Diehl Defence о приобретении системы противовоздушной обороны IRIS-T, которой нет даже на вооружении Бундесвера.

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал в интервью "Укринформу", сообщает "Европейская правда".

"Я надеюсь на поддержку со стороны Берлина в закупке последующих 10 стационарных систем ПВО IRIS-T, которые считаются одними из самых крутых в мире и в течение следующих лет могут обеспечить безопасное небо над Украиной", – отметил он.

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По словам Мельника, уже был заключен контракт с Diehl Defence на закупку первой такой системы стоимостью 178 миллионов евро за счет немецкого правительства.

Посол также добавил, что, по его информации, "ничто не мешает Берлину принять решение о направлении нашим ВСУ хотя бы части из около 800 единиц транспортных танков Fuchs, 325 боевых танков Leopard-2 или 380 боевых машин пехоты Marder, что ни в коей мере не снизит обороноспособность страны".

"Поэтому я очень надеюсь, что немецкое правительство отложит в сторону все отговорки и предоставит Украине максимально возможную военную помощь, в том числе и из собственных резервов", – подытожил Мельник.

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Система IRIS-T SLM имеет дальность действия 40 километров и высоты до 20 километров. С помощью IRIS-T SLM можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны, противорадиолокационные ракеты.

Ранее министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поставка Украине систем противовоздушной обороны продлится месяцы.

Во вторник правительство Германии опубликовало перечень готовящегося к передаче Украине оружия – в нем, в частности, есть 30 самоходных артиллерийских установок Gepard, комплексы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и бронетранспортеры М113.

Темы: ГерманияоружиеУкраина
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