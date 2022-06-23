Украина хочет приобрести у Германии 10 систем ПВО IRIS-T – посол

Украина заключила контракт с немецким производителем оружия Diehl Defence о приобретении системы противовоздушной обороны IRIS-T, которой нет даже на вооружении Бундесвера.

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал в интервью "Укринформу", сообщает "Европейская правда".

"Я надеюсь на поддержку со стороны Берлина в закупке последующих 10 стационарных систем ПВО IRIS-T, которые считаются одними из самых крутых в мире и в течение следующих лет могут обеспечить безопасное небо над Украиной", – отметил он.

По словам Мельника, уже был заключен контракт с Diehl Defence на закупку первой такой системы стоимостью 178 миллионов евро за счет немецкого правительства.

Посол также добавил, что, по его информации, "ничто не мешает Берлину принять решение о направлении нашим ВСУ хотя бы части из около 800 единиц транспортных танков Fuchs, 325 боевых танков Leopard-2 или 380 боевых машин пехоты Marder, что ни в коей мере не снизит обороноспособность страны".

"Поэтому я очень надеюсь, что немецкое правительство отложит в сторону все отговорки и предоставит Украине максимально возможную военную помощь, в том числе и из собственных резервов", – подытожил Мельник.

Система IRIS-T SLM имеет дальность действия 40 километров и высоты до 20 километров. С помощью IRIS-T SLM можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны, противорадиолокационные ракеты.

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Ранее министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поставка Украине систем противовоздушной обороны продлится месяцы.

Во вторник правительство Германии опубликовало перечень готовящегося к передаче Украине оружия – в нем, в частности, есть 30 самоходных артиллерийских установок Gepard, комплексы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и бронетранспортеры М113.