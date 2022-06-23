Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина хочет приобрести у Германии 10 систем ПВО IRIS-T – посол

"Европейская правда"Четверг, 23 июня 2022, 17:04

Украина заключила контракт с немецким производителем оружия Diehl Defence о приобретении системы противовоздушной обороны IRIS-T, которой нет даже на вооружении Бундесвера.

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал в интервью "Укринформу", сообщает "Европейская правда".

"Я надеюсь на поддержку со стороны Берлина в закупке последующих 10 стационарных систем ПВО IRIS-T, которые считаются одними из самых крутых в мире и в течение следующих лет могут обеспечить безопасное небо над Украиной", – отметил он.

По словам Мельника, уже был заключен контракт с Diehl Defence на закупку первой такой системы стоимостью 178 миллионов евро за счет немецкого правительства.

Посол также добавил, что, по его информации, "ничто не мешает Берлину принять решение о направлении нашим ВСУ хотя бы части из около 800 единиц транспортных танков Fuchs, 325 боевых танков Leopard-2 или 380 боевых машин пехоты Marder, что ни в коей мере не снизит обороноспособность страны".

"Поэтому я очень надеюсь, что немецкое правительство отложит в сторону все отговорки и предоставит Украине максимально возможную военную помощь, в том числе и из собственных резервов", – подытожил Мельник.

Система IRIS-T SLM имеет дальность действия 40 километров и высоты до 20 километров. С помощью IRIS-T SLM можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны, противорадиолокационные ракеты.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поставка Украине систем противовоздушной обороны продлится месяцы.

Во вторник правительство Германии опубликовало перечень готовящегося к передаче Украине оружия – в нем, в частности, есть 30 самоходных артиллерийских установок Gepard, комплексы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и бронетранспортеры М113.

Темы: ГерманияоружиеУкраина
Главное сегодня

ВСУ разбили вражеские ДРГ, авиацией ударили по скоплению врага – сводка

Зеленский может уволить Баканова с должности главы СБУ – Politico

"Самый убедительный сценарий": MH17 над Донбассом сбила российская ракета – ПАСЕ

ВСУ остановили наступление врага на южную окраину Лисичанска – сводка Генштаба

фотоУ Путина нашли еще одну роскошную недвижимость

Окончательное решение: Евровидение-2023 не состоится в Украине

Все новости...
Германия
Большинство немцев считают невозможным возврат к нормальным отношениям с РФ при Путине
Посол Украины принесет извинения канцлеру Германии за "обиженную колбасу"
Шольц: Германия продолжит поставлять оружие Украине
Последние новости
08:13
фотоЛуганщина: Враг захватил Николаевку, в Северодонецке продолжаются бои – Гайдай
08:12
Разведка Британии объяснила, почему РФ использует пилотов-наемников "Вагнера"
07:49
Россияне ударили "Ураганами" по Днепропетровщине
07:46
Украина будет работать, чтобы ее интересы были учтены в реформе ЕС - Кулеба
07:23
ВСУ разбили вражеские ДРГ, авиацией ударили по скоплению врага – сводка
06:42
УЗ назначила эвакуационный поезд из Донбасса во Львов
05:52
Под Рязанью в России упал Ил-76
05:27
Комитет Сената США поддержал резолюцию о признании РФ государством-спонсором терроризма
04:30
Зеленский может уволить Баканова с должности главы СБУ – Politico
04:02
Аналитики спрогнозировали, когда захватчики прекратят наступления
Все новости...