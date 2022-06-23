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З даху дев'ятиповерхівки у Харкові зняли надпотужну російську бомбу

Валентина РоманенкоЧетвер, 23 червня 2022, 17:43
фото ДСНС

Сапери знешкодили авіабомбу ФАБ-500, що була на даху житлового 9-поверхового будинку на Північній Салтівці.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: Вказано, що піротехніки ДСНС здійснили дуже ризиковану операцію по знешкодженню авіабомби ФАБ-500.

Ще в березні бомбу скинув на Харків російський літак, вона влучила у дах житлової висотки на Північній Салтівці та застрягла на її технічному поверсі.

 
фото ДСНС

ФАБ-500 - надпотужна некерована фугасна бомба, яка несе 300 кг вибухової речовини. Вона могла зруйнувати увесь цей будинок вщент, але, на щастя, не спрацювала.

Тоді, у березні, піротехніки ДСНС дезактивували бомбу, викрутивши контактний підривник. Проте застосувати важку техніку, щоб дістати її та знешкодити повністю, було неможливо - тривали постійні обстріли.

Тепер же до проведення цієї операції залучили спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль, автонавантажувач, піротехнічний автомобіль, важкий автокран та близько десяти саперів та рятувальників.

ВІДЕО ДНЯ

Бомбу вивезли для подальшого знешкодження.

Теми: Харківвійна
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