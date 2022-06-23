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С крыши девятиэтажки в Харькове сняли сверхмощную российскую бомбу

Валентина РоманенкоЧетверг, 23 июня 2022, 17:43
фото ГСЧС

Саперы обезвредили авиабомбу ФАБ-500 на крыше жилого 9-этажного дома на Северной Салтовке в Харькове.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Указано, что пиротехники ГСЧС совершили очень рискованную операцию по обезвреживанию авиабомбы ФАБ-500.

Еще в марте бомбу сбросил на Харьков российский самолет, попала в крышу жилой высотки на Северной Салтовке и застряла на ее техническом этаже.

 
фото ГСЧС

ФАБ-500 – сверхмощная неуправляемая фугасная бомба, несущая 300 кг взрывчатого вещества. Она могла разрушить весь этот дом до основания, но, к счастью, не сработала.

Тогда, в марте, пиротехники ГСЧС дезактивировали бомбу, выкрутив контактный взрыватель. Однако применить тяжелую технику, чтобы изъять ее и обезвредить полностью, было невозможно - продолжались постоянные обстрелы.

Теперь к проведению этой операции привлекли специальный аварийно-спасательный автомобиль, автопогрузчик, пиротехнический автомобиль, тяжелый автокран и около десяти саперов и спасателей.

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Бомбу увезли для дальнейшего обезвреживания.

Темы: Харьковвойна
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