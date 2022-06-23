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Россияне обстреляли пограничные села в Сумской области запрещенными боеприпасами

Денис КарловскийЧетверг, 23 июня 2022, 17:43
Россияне обстреляли пограничные села в Сумской области запрещенными боеприпасами

Российские оккупанты обстреляли населенные пункты Юнаковской громады запрещенными боеприпасами.

Источник: Государственная пограничная служба, председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Дословно: "При обстреле Юнаковской громады россияне применили фосфорные снаряды!"

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Детали: Сумская ОВА утверждает, что российские войска обстреляли села фосфорными боеприпасами из РСЗО "Град" на территории РФ.

Информация о жертвах и повреждениях уточняется.

Позже украинские пограничники сообщили, что россияне обстреляли Сумщину зажигательными боеприпасами типа 9М22С. "Грады" были размещены в селе Гордеевка на территории РФ.

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В общей сложности насчитали 30 выстрелов, из которых 25 снарядов разорвались в небе над селом Юнаковской общины, а еще 5 взорвались в окрестностях. В результате нанесенного удара получила повреждения гражданская инфраструктура.

Справка: Военные эксперты и расследователи отмечают, что в Украине и России нет на вооружении фосфорных боеприпасов.

Это могут быть зажигательные боеприпасы, которые тоже запрещены – их нельзя использовать в городах или рядом с ними.

Разрешается применение зажигательных боеприпасов по военным объектам, только если они удалены от гражданских.

Такие боеприпасы используют для создания массовых пожаров на местности с сухим растительным покровом с помощью воспламеняющихся горючих материалов.

Темы: Сумская областьобстрелжертвыграница
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