Загинув Народний герой України майор Верхогляд

В боях за Україну загинув офіцер 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців Андрій Верхогляд.

Джерело: Facebook-сторінка 72 ОМБр

Дослівно: "Із сумом та жалем повідомляємо про загибель у бою з рашистською сволотою нашого побратима, командира батальону, майора Андрія Верхогляда.

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Шляхетність та рішучість, сміливість та безмежна, неймовірна життєрадісність. Один з найкращих командирів, гордість бригади".

Довідково: За даними сайту "Новинарня", офіцер ЗСУ Андрій Верхогляд з позивним "Лівша" – удостоєний недержавної нагороди Народний герой України, відомий за боями в районі Авдіївки 2017 року (позиція "Алмаз").