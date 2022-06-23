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Загинув Народний герой України майор Верхогляд

Валентина РоманенкоЧетвер, 23 червня 2022, 18:06
Андрій Верхогляд

В боях за Україну загинув офіцер 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців Андрій Верхогляд.

Джерело: Facebook-сторінка 72 ОМБр

Дослівно: "Із сумом та жалем повідомляємо про загибель у бою з рашистською сволотою нашого побратима, командира батальону, майора Андрія Верхогляда.

Шляхетність та рішучість, сміливість та безмежна, неймовірна життєрадісність. Один з найкращих командирів, гордість бригади".

Довідково: За даними сайту "Новинарня", офіцер ЗСУ Андрій Верхогляд з позивним "Лівша" – удостоєний недержавної нагороди Народний герой України, відомий за боями в районі Авдіївки 2017 року (позиція "Алмаз").

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