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Погиб Народный герой Украины майор Верхогляд

Валентина РоманенкоЧетверг, 23 июня 2022, 18:06
Андрей Верхогляд

В боях за Украину погиб офицер 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев Андрей Верхогляд.

Источник: Facebook-страница 72 ОМБр

Дословно: "С грустью и сожалением сообщаем о гибели в бою с решистской сволочью нашего побратима, командира батальона, майора Андрея Верхогляда.

Благородность и решительность, смелость и безграничная, невероятная жизнерадостность. Один из лучших командиров, гордость бригады".

Справка: По данным сайта "Новинарня", офицер ВСУ Андрей Верхогляд с позывным "Левша" – удостоен негосударственной награды Народный герой Украины, известный по боям в районе Авдеевки в 2017 году (позиция "Алмаз").

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