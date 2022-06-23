Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Погиб Народный герой Украины майор Верхогляд

Валентина РоманенкоЧетверг, 23 июня 2022, 18:06
Погиб Народный герой Украины майор Верхогляд
Андрей Верхогляд

В боях за Украину погиб офицер 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев Андрей Верхогляд.

Источник: Facebook-страница 72 ОМБр

Дословно: "С грустью и сожалением сообщаем о гибели в бою с решистской сволочью нашего побратима, командира батальона, майора Андрея Верхогляда.

Реклама:

Благородность и решительность, смелость и безграничная, невероятная жизнерадостность. Один из лучших командиров, гордость бригады".

Справка: По данным сайта "Новинарня", офицер ВСУ Андрей Верхогляд с позывным "Левша" – удостоен негосударственной награды Народный герой Украины, известный по боям в районе Авдеевки в 2017 году (позиция "Алмаз").

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
война
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
Последние новости
01:55
Оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: