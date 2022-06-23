США оголосять про додаткові $500 млн військової допомоги Україні, включно з РСЗВ – ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена в четвер увечері має оголосити про виділення додаткового пакету військової допомоги України в розмірі 500 мільйонів доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Як повідомило телеканалу джерело, новий пакет військової допомоги передбачає надання додаткових реактивних систем залпового вогню HIMARS, а також артилерійські боєприпаси.

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У Білому домі зазначили, що поки не можуть повідомити подробиць нової військової допомоги Україні, але наголосили, що США продовжить надавати її на регулярній основі.

У четвер міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що перші системи HIMARS вже прибули в Україну.

Нагадаємо, реактивні системи залпового вогню HIMARS анонсували у рамках пакета допомоги від США на 700 млн доларів на початку червня. Початково планували надати чотири системи.

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Повідомлялося, що РСЗВ надають з політичним зобов'язанням не застосовувати цю зброю по цілях на території Росії. Водночас посол США в Україні сказала, що українські військові самі визначатимуть дальність застосування.

У середу 22 червня повідомили про завершення навчань з ними для українських військових.

Politico з посиланням на джерела повідомляло, що Пентагон готовий надати Україні ще чотири системи в рамках наступних пакетів допомоги