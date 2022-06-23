США объявят о дополнительных $500 млн военной помощи Украине, включая РСЗО – СМИ

Администрация президента США Джо Байдена в четверг вечером должна объявить о выделении дополнительного пакета военной помощи в размере 500 миллионов долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Как сообщил телеканалу, новый пакет военной помощи предусматривает предоставление дополнительных реактивных систем залпового огня HIMARS, а также артиллерийские боеприпасы.

В Белом доме отметили, что пока не могут сообщить подробности новой военной помощи Украине, но подчеркнули, что США продолжат предоставлять ее на регулярной основе.

В четверг министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что первые системы HIMARS уже прибыли в Украину.

Напомним, реактивные системы залпового огня HIMARS анонсировали в рамках пакета помощи от США на 700 млн долларов в начале июня. Первоначально планировали предоставить четыре системы.

Сообщалось, что РСЗО предоставляют с политическим обязательством не применять это оружие по целям на территории России. В то же время, посол США в Украине сказала, что украинские военные сами будут определять дальность применения.

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В среду 22 июня сообщили о завершении учений с ними для украинских военных.

Politico со ссылкой на источники сообщало, что Пентагон готов предоставить Украине еще четыре системы в рамках следующих пакетов помощи.