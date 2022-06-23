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Суд Чехії заблокував екстрадицію в Україну росіянина, який сприяв анексії Криму

"Європейська правда"Четвер, 23 червня 2022, 18:25

Вищий суд Праги в четвер заблокував екстрадицію до України громадянина Росії Александра Франчетті, якого підозрюють у сприянні анексії Криму, через нинішнє вторгнення Росії.

Про це у коментарі ČTK повідомив речник суду Адам Веніг, пише "Європейська правда".

Суд ухвалив, що екстрадиція Франчетті до України наразі неможлива "з огляду на ситуацію з війною в Україні та особисті обставини" затриманого.

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"Існує реальна загроза порушення його прав, гарантованих міжнародними угодами з прав людини, та основоположних свобод, яка наразі не може бути зменшена чи усунена запевненями української сторони", – додав Веніг.

Судді також вирішили, що по прибутті в Україну Франчетті може зазнати такого, що принижує людську гідність, ставлення через своє громадянство і зокрема сприяння російським окупантам.

Нагадаємо, Франчетті був затриманий минулого року чеськими правоохоронними органами в аеропорту Праги за запитом українських правоохоронців. 

В Україні Франчетті підозрюється в участі у незаконних діях, що призвели до окупації Криму Росією.

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За кілька днів до початку російської операції з анексії півострова він очолював угруповання "Північний вітер", яке відповідало за охорону ліній електропередачі, газопроводу, а також виявлення якихось "екстремістських груп".

Сам Франчетті розповідав, що це угруповання взаємодіяло з командуванням Військово-морського флоту РФ.

У лютому Празький міський суд ухвалив рішення про можливість видачі Україні Франчетті.

Теми: ЧехіяРосіяУкраїнасуд
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