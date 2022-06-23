Суд Чехии заблокировал экстрадицию в Украину россиянина, способствовавшего аннексии Крыма

Высший суд Праги в четверг заблокировал экстрадицию в Украину гражданина России Александра Франчетти, подозреваемого в содействии аннексии Крыма, из-за нынешнего вторжения России.

Об этом в комментарии ČTK сообщил представитель суда Адам Вениг, пишет "Европейская правда".

Суд постановил, что экстрадиция Франчетти в Украину пока невозможна "учитывая ситуацию с войной в Украине и личные обстоятельства" задержанного.

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"Существует реальная угроза нарушения его прав, гарантированных международными соглашениями по правам человека, и основных свобод, которая пока не может быть уменьшена или устранена заверениями украинской стороны", - добавил Вениг.

Судьи также решили, что по прибытии в Украину Франчетти может испытать унижающее человеческое достоинство отношение через свое гражданство и, в частности, содействие российским оккупантам.

Напомним, Франчетти был задержан в прошлом году чешскими правоохранительными органами в аэропорту Праги по запросу украинских правоохранителей.

В Украине Франчетти подозревается в участии в незаконных действиях, повлекших оккупацию Крыма Россией.

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За несколько дней до начала российской операции по аннексии полуострова он возглавлял группировку "Северный ветер", отвечавшую за охрану линий электропередачи, газопровода, а также обнаружение неких "экстремистских групп".

Сам Франчетти рассказывал, что эта группировка взаимодействовала с командованием Военно-морского флота РФ.

В феврале Пражский городской суд принял решение о возможности выдачи Украине Франчетти.