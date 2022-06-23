Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Суд Чехии заблокировал экстрадицию в Украину россиянина, способствовавшего аннексии Крыма

"Европейская правда"Четверг, 23 июня 2022, 18:25

Высший суд Праги в четверг заблокировал экстрадицию в Украину гражданина России Александра Франчетти, подозреваемого в содействии аннексии Крыма, из-за нынешнего вторжения России.

Об этом в комментарии ČTK сообщил представитель суда Адам Вениг, пишет "Европейская правда".

Суд постановил, что экстрадиция Франчетти в Украину пока невозможна "учитывая ситуацию с войной в Украине и личные обстоятельства" задержанного.

Реклама:

"Существует реальная угроза нарушения его прав, гарантированных международными соглашениями по правам человека, и основных свобод, которая пока не может быть уменьшена или устранена заверениями украинской стороны", - добавил Вениг.

Судьи также решили, что по прибытии в Украину Франчетти может испытать унижающее человеческое достоинство отношение через свое гражданство и, в частности, содействие российским оккупантам.

Напомним, Франчетти был задержан в прошлом году чешскими правоохранительными органами в аэропорту Праги по запросу украинских правоохранителей.

В Украине Франчетти подозревается в участии в незаконных действиях, повлекших оккупацию Крыма Россией.

ВИДЕО ДНЯ

За несколько дней до начала российской операции по аннексии полуострова он возглавлял группировку "Северный ветер", отвечавшую за охрану линий электропередачи, газопровода, а также обнаружение неких "экстремистских групп".

Сам Франчетти рассказывал, что эта группировка взаимодействовала с командованием Военно-морского флота РФ.

В феврале Пражский городской суд принял решение о возможности выдачи Украине Франчетти.

Темы: ЧехияРосcияУкраинасуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Чехия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В Чехии задержали подозреваемого в жестоком избиении украинок
В Чехии мужчина избил двух украинок, спросив, откуда они
Последние новости
01:55
Оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: