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Британія готова допомогти Україні розмінувати узбережжя - Джонсон

"Європейська правда"Четвер, 23 червня 2022, 19:31

Велика Британія готова допомогти Україні розмінувати її південне узбережжя, аби допомогти експорту зерна.

Про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Так, я не хочу вдаватися до технічних чи військових деталей, але ви можете зрозуміти це з того, що ми вже зробили у постачанні обладнання для українців, щоб допомогти їм захистити себе, ми, безумовно, говоримо з ними на технічному рівні, щоб допомогти розмінувати Одесу", - сказав Джонсон.

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Раніше в четвер міністр закордонних справ Ліз Трасс заявила, що криза навколо зерна має бути вирішена наступного місяця перед новим урожаєм.

Вона сказала, що Великобританія та Туреччина "тісно співпрацюють", зокрема, щоб отримати зерно з України.

Нагадаємо, Росія блокує акваторію Чорного моря, через що Україна не може експортувати своє продовольство морським шляхом. Вона також звинувачує Захід у тому, що через санкції проти неї ціна продовольства зросла.

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Раніше заступник глави МЗС України Дмитро Сенік розповідав, що в умовах морської блокади Росії Україна налагодила два канали експорту зерна – через Польщу та Румунію, а також веде переговори з державами Балтії.

Теми: Велика БританіяБорис ДжонсонвійнаУкраїна
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