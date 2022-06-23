Британия готова помочь Украине разминировать побережье - Джонсон

Великобритания готова помочь Украине разминировать регион у ее южного побережья, чтобы помочь экспорту зерна.

Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Да, я не хочу вдаваться в технические или военные детали, но вы можете понять это из того, что мы уже сделали в поставке оборудования для украинцев, чтобы помочь им защитить себя, мы, безусловно, говорим с ними на техническом уровне, чтобы помочь разминировать Одессу", - сказал Джонсон.

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Ранее в четверг министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что кризис вокруг зерна должен быть разрешен в следующем месяце перед новым урожаем.

Она сказала, что Великобритания и Турция "тесно сотрудничают", в частности, чтобы получить зерно из Украины.

Напомним, Россия блокирует акваторию Черного моря, поэтому Украина не может экспортировать свою продовольствие морским путем. Она также обвиняет Запад в том, что из-за санкций против нее цена продовольствия выросла.

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Ранее замглавы МИД Украины Дмитрий Сеник рассказывал, что в условиях морской блокады России Украина наладила два канала экспорта зерна – через Польшу и Румынию, а также ведет переговоры с государствами Балтии.