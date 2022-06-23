Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Британия готова помочь Украине разминировать побережье - Джонсон

"Европейская правда"Четверг, 23 июня 2022, 19:31

Великобритания готова помочь Украине разминировать регион у ее южного побережья, чтобы помочь экспорту зерна.

Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Да, я не хочу вдаваться в технические или военные детали, но вы можете понять это из того, что мы уже сделали в поставке оборудования для украинцев, чтобы помочь им защитить себя, мы, безусловно, говорим с ними на техническом уровне, чтобы помочь разминировать Одессу", - сказал Джонсон.

Ранее в четверг министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что кризис вокруг зерна должен быть разрешен в следующем месяце перед новым урожаем.

Она сказала, что Великобритания и Турция "тесно сотрудничают", в частности, чтобы получить зерно из Украины.

Напомним, Россия блокирует акваторию Черного моря, поэтому Украина не может экспортировать свою продовольствие морским путем. Она также обвиняет Запад в том, что из-за санкций против нее цена продовольствия выросла.

Ранее замглавы МИД Украины Дмитрий Сеник рассказывал, что в условиях морской блокады России Украина наладила два канала экспорта зерна – через Польшу и Румынию, а также ведет переговоры с государствами Балтии.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ВеликобританияБорис ДжонсонвойнаУкраина
Главное сегодня

Гайдай: Защитники получили приказ отходить на новые позиции в Северодонецке

ВСУ разбили вражеские ДРГ, авиацией ударили по скоплению врага – сводка

Под Рязанью в России упал Ил-76

Зеленский может уволить Баканова с должности главы СБУ – Politico

"Самый убедительный сценарий": MH17 над Донбассом сбила российская ракета – ПАСЕ

ВСУ остановили наступление врага на южную окраину Лисичанска – сводка Генштаба

Все новости...
Великобритания
Британия закрыла РФ доступ к нефтеперерабатывающим технологиям и своей валюте
Британская разведка: силы РФ продвинулись в сторону Лисичанска на 5 километров
Великобритания не дала визы российским депутатам для участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ
Последние новости
10:28
Демографический кризис: сколько людей теряет Украину и как остановить миграцию
10:25
фото В Херсоне подорвали коллаборанта
10:25
Зеленский: Получение статуса кандидата на вступление в ЕС – это помолвка
10:14
США на саммите НАТО объявят шаги по укреплению европейской безопасности
10:10
В РФ из-за дефицита пищевой упаковки хотят увеличить размер тары для напитков для детей
09:53
Регионы: россияне обстреляли Харьков и Николаев
09:46
фото Мариуполь: оккупанты под видом жилья строят фортификационные сооружения – мэр
09:38
Лавров посетовал, что Молдова пытается "отменить все русское"
09:32
В Microsoft пообещали сокращать бизнес в РФ, пока от него ничего не останется
09:30
Потери оккупантов достигли 34 530 человек личного состава – Генштаб
Все новости...