Росіяни вчитимуть у школах війну з Україною і "відродження РФ як світової держави"

У Росії планують включити до шкільної програми з історії вивчення війни проти України, анексію Криму і "рішучу роль Радянського Союзу у перемозі над нацизмом".

Джерело: російське видання "РБК"

Дослівно: "Міносвіти підготувало поправки до федерального державного освітнього стандарту середньої загальної освіти, згідно з яким школярі в програмі з історії вивчатимуть "спеціальну військову операцію" в Україні".

Деталі: Зокрема, в російському міністерстві заявили, що "вимоги" до базового курсу історії повинні відображати "вирішальну роль Радянського Союзу у перемозі над нацизмом", "розуміння причин і наслідків розпаду СРСР", "відродження РФ як світової держави", возз'єднання Криму з Росією", "спеціальну військову операцію в Україні".

Дослівно: "Розуміння значимості Росії у світових політичних і соціально-економічних процесах ХХ - початку XXI століття, знання досягнень країни та її народу.

Вміння характеризувати історичне значення Російської революції, Громадянської війни, непу, індустріалізації та колективізації в СРСР, "вирішальну роль Радянського Союзу у перемозі над нацизмом".

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Розуміння причин і наслідків розпаду СРСР, відродження РФ як світової держави, "возз'єднання Криму з Росією", "спеціальної військової операції в Україні" та інших найважливіших подій ХХ - початку XXI століття.

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