Россияне будут учить в школах войну с Украиной и "возрождение РФ как мирового государства"

В России планируют включить в школьную программу по истории изучение войны против Украины и аннексию Крыма.

Источник: российское издание "РБК"

Дословно: "Минпросвещения подготовило поправки в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, согласно которому школьники в программе по истории будут изучать "специальную военную операцию" в Украине".

Детали: В частности, в российском министерстве заявили, что "требования" к базовому курсу истории должны отражать "решающую роль Советского Союза в победе над нацизмом", "понимание причин и следствий распада СССР", "возрождения РФ как мировой державы", "воссоединения Крыма с Россией", "специальную военную операцию в Украине".

Дословно: "Понимание значимости России в мировых политических и социально-‎экономических процессах ХХ — начала XXI века, знание достижений страны и ее народа.

Умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, нэпа, индустриализации и коллективизации в СССР, "решающую роль Советского Союза в победе над нацизмом.

Значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса.

ВИДЕО ДНЯ

Понимание причин и следствий распада СССР, возрождения РФ как мировой державы, "воссоединения Крыма с Россией", "специальной военной операции в Украине" ‎и других важнейших событий ХХ - начала XXI века.

Особенности развития культуры народов СССР (России)".