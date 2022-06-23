На тлі провалу паспортизації Херсона окупанти вирішили роздати документи РФ в'язням колонії

За даними розвідки, окупанти почали тиснути на ув’язнених "Північної виправної колонії №90", аби ті подавалися на російські паспорти.

Джерело: сайт Центру національного спротиву

Деталі: Згідно з даними розвідки, через спротив місцевого населення у Херсонській області окупаційна адміністрація не може виконати вимоги російської влади щодо паспортизації регіону. В окупантів надто низькі показники. Відтак вони вирішили паспортизувати ув’язнених.

Водночас зазначається, що і в'язні не стали в чергу з російським документом, тому загарбники погрожують усім, хто відмовився – розправою.

Нагадаємо: Раніше у Херсоні підірвали машину начальника виправної колонії №90 Євгена Соболєва, який перейшов на бік окупантів.