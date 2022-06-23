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На фоне провала паспортизации Херсона оккупанты решили раздать документы РФ заключенным

Валентина РоманенкоЧетверг, 23 июня 2022, 19:43
На фоне провала паспортизации Херсона оккупанты решили раздать документы РФ заключенным
иллюстративное фото

По данным разведки, оккупанты начали давить на заключенных "Северной исправительной колонии №90", чтобы те подавались на российские паспорта.

Источник: сайт Центра национального сопротивления

Детали: Согласно данным разведки, из-за сопротивления местного населения в Херсонской области оккупационная администрация не может выполнить требования российских властей по паспортизации региона. У кафиров слишком низкие показатели. Следовательно, они решили паспортизировать заключенных.

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В то же время, отмечается, что и заключенные не стали в очередь с российским документом, поэтому захватчики угрожают всем, кто отказался, – расправой.

Напомним: Ранее в Херсоне взорвали машину начальника исправительной колонии №90 Евгения Соболева, перешедшего на сторону оккупантов.

Темы: Херсоноккупациявойнаразведка
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