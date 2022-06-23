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Крім окупантів, Маріуполь заполонили тонни сміття – мер

Мазуренко Альона Четвер, 23 червня 2022, 20:05

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що окуповане росіянами місто заполонили гори невивезеного сміття, панує антисанітарія.  

Джерело: Маріупольська міськрада

Пряма мова: "Маріуполь знаходиться на межі епідеміологічної катастрофи. У місті панує тотальна антисанітарія. Розповсюджуються інфекційні захворювання - серед них можливі холера та дизентерія. У всіх районах розташовані стихійні поховання, немає працюючої каналізації. Немає питної води.

До цього додаються й гори невивезеного сміття. Все це ставить під ризик життя та здоров‘я маріупольців, які опинилися у справжньому гетто".

Деталі: У міськраді повідомили, що 9 тисяч тонн сміття заполонили маріупольські вулиці.

Окупанти не прибирають його, бо самі знищили комунальну техніку. 

Тож з кінця зими сміття з Маріуполя нікуди не вивозиться.

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У результаті - підвищується ризик розповсюдження інфекційних захворювань.

 

За словами Бойченка, зараз потрібно зробити все для того, щоб надати маріупольцям можливість виїхати з міста в бік підконтрольної Україні території.

 
 

Теми: Маріупольокупаціяекологіяздоров'я
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