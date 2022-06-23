Крім окупантів, Маріуполь заполонили тонни сміття – мер
Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що окуповане росіянами місто заполонили гори невивезеного сміття, панує антисанітарія.
Джерело: Маріупольська міськрада
Пряма мова: "Маріуполь знаходиться на межі епідеміологічної катастрофи. У місті панує тотальна антисанітарія. Розповсюджуються інфекційні захворювання - серед них можливі холера та дизентерія. У всіх районах розташовані стихійні поховання, немає працюючої каналізації. Немає питної води.
До цього додаються й гори невивезеного сміття. Все це ставить під ризик життя та здоров‘я маріупольців, які опинилися у справжньому гетто".
Деталі: У міськраді повідомили, що 9 тисяч тонн сміття заполонили маріупольські вулиці.
Окупанти не прибирають його, бо самі знищили комунальну техніку.
Тож з кінця зими сміття з Маріуполя нікуди не вивозиться.
У результаті - підвищується ризик розповсюдження інфекційних захворювань.
За словами Бойченка, зараз потрібно зробити все для того, щоб надати маріупольцям можливість виїхати з міста в бік підконтрольної Україні території.