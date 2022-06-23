Кроме оккупантов, Мариуполь заполонили тонны мусора – мэр

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что оккупированный россиянами город заполонили горы невывезенного мусора, царит антисанитария.

Источник: Мариупольский горсовет

Прямая речь: "Мариуполь находится на грани эпидемиологической катастрофы. В городе царит тотальная антисанитария. Распространяются инфекционные заболевания – среди них возможны холера и дизентерия. Во всех районах расположены стихийные захоронения, нет работающей канализации. Нет питьевой воды.

К этому прилагаются и горы невывезенного мусора. Все это ставит под риск жизнь и здоровье оказавшихся в настоящем гетто мариупольцев".

Детали: В горсовете сообщили, что 9 тысяч тонн мусора заполонили мариупольские улицы.

Оккупанты не убирают его, потому что сами уничтожили коммунальную технику.

Так что с конца зимы мусор из Мариуполя никуда не вывозится.

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В результате – повышается риск распространения инфекционных заболеваний.

По словам Бойченко, сейчас нужно сделать все для того, чтобы предоставить мариупольцам возможность уехать из города в сторону подконтрольной Украине территории.