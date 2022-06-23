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Переговори лідерів ЄС щодо статусу кандидата для України складніші, ніж очікувалося - ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 23 червня 2022, 20:25

Переговори лідерів ЄС на саміті в Брюсселі щодо статусу кандидата для України дещо ускладнюються бажанням деяких країн надати його також і Боснії та Герцеговині.

Про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Переговори про надання статусу кандидата Україні та Молдові в Європейській раді виявляються дещо складнішими, ніж передбачалося спочатку, оскільки деякі країни хочуть отримати статус кандидата і для Боснії", - написав він.

Канцлер Австрії Карл Негаммер перед самітом заявив, що Боснія має отримати такий самий режим, як Україна та Молдова, для набуття статусу кандидата у члени ЄС до того, як будуть виконані попередні умови.

Видання Politico також повідомляє, що питання Боснії активно обговорюється на саміті. Більше того, чиновники працюють над переробленням висновків щодо країни.

Згідно з новим проєктом, лідери розглядають можливість заявити, що "Європейська Рада готова надати Боснії та Герцеговині статус країни-кандидата після того, як буде проведено значний набір реформ. З цією метою Європейська Рада запрошує Комісію негайно повідомити Раді про виконання 14 ключових пріоритетів, викладених у її висновку, з особливою увагою до тих, які становлять значний набір реформ. Європейська рада повернеться до цього питання".

Нагадаємо, 17 червня Європейська комісія оприлюднила свій висновок, у якому рекомендувала визнати європейську перспективу Україні та надати нашій державі статус кандидата на вступ до спільноти.

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У ЄС зазначають, що офіційні переговори з кандидатами розпочнуться після виконання ними умов, зазначених у висновках Єврокомісії щодо заявок на членство. 

Дивіться більше: Що дасть статус кандидата у члени ЄС? Чи допоможе це у війні? Відповідаємо на головні питання.

Теми: ЄСУкраїнаєвроінтеграція
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