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Переговоры лидеров ЕС о статусе кандидата для Украины сложнее, чем ожидалось - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 23 июня 2022, 20:25

Переговоры лидеров ЕС на саммите в Брюсселе о статусе кандидата для Украины несколько усложняются желанием некоторых стран предоставить его также и Боснии и Герцеговине.

Об этом написал в Twitter корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Переговоры о предоставлении статуса кандидата Украине и Молдове в Европейском совете оказываются несколько сложнее, чем предполагалось изначально, поскольку некоторые страны хотят получить статус кандидата и для Боснии", - написал он.

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер перед саммитом заявил, что Босния должна получить такой же режим, как Украина и Молдова, для получения статуса кандидата в члены ЕС до того, как будут выполнены предварительные условия.

Издание Politico также сообщает, что вопрос Боснии активно обсуждается на саммите. Более того, чиновники работают над переработкой выводов относительно страны.

Согласно новому проекту, лидеры рассматривают возможность заявить, что "Европейский Совет готов предоставить Боснии и Герцеговине статус страны-кандидата после того, как будет проведен значительный набор реформ. С этой целью Европейский Совет приглашает Комиссию немедленно уведомить Совет о выполнении 14 ключевых приоритетов, изложен в ее заключении, с особым вниманием к тем, которые представляют значительный набор реформ. Европейский совет вернется к этому вопросу".

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Напомним, 17 июня Европейская комиссия обнародовала свое заключение, в котором рекомендовала признать европейскую перспективу Украине и предоставить нашему государству статус кандидата на вступление в сообщество.

Смотрите больше: Что даст статус кандидата в члены ЕС? Поможет ли это в войне? Отвечаем на главные вопросы.

Темы: ЕСУкраинаевроинтеграция
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