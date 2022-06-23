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За добу росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини

Мазуренко Альона Четвер, 23 червня 2022, 21:28

Внаслідок російських обстрілів на Донеччині у четвер загинули 6 мирних жителів, 5 дістали поранення.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram

Дослівно: "За 23 червня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 3 у Пришибі, 2 в Авдіївці та 1 у Часовому Ярі. Ще 5 людей сьогодні дістали поранення".

Деталі: Кириленко нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Теми: Донецька областьвбивствоокупаціяобстріл
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