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За сутки россияне убили 6 мирных жителей Донецкой области

Мазуренко Алена Четверг, 23 июня 2022, 21:28

В результате российских обстрелов в Донецкой области в четверг погибли 6 мирных жителей, 5 получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "За 23 июня россияне убили 6 мирных жителей Донбасса: 3 в Пришибе, 2 в Авдеевке и 1 во Часовом Яру. Еще 5 человек получили ранения".

Детали: Кириленко напомнил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Темы: Донецкая областьубийствооккупацияобстрел
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