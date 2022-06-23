Зеленський про кандидатство України в ЄС: одне з найважливіших рішень за 30 років

Президент України Володимир Зеленський вважає історичним рішення Європейського союзу про надання Україні статусу кандидата.

Про це він заявив у четвер ввечері, реагуючи на рішення саміту Євросоюзу.

"Щиро вітаю рішення лідерів ЄС надати Україні статус кандидата. Це унікальний та історичний момент у відносинах України та Євросоюзу", написав президент у твіттері.

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Володимир Зеленський подякував президенту ЄвроРади Шарлю Мішелю та президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, а також лідерам держав-членів ЄС, які одноголосно ухвалили це рішення на саміті.

"Майбутнє України – в ЄС", - додав він.

Рішення ЄС він назвав одним із найважливіших для України за всі 30 років незалежності: "Це рішення – не тільки для України. Це найбільший крок на посилення Європи, який можна було зробити саме зараз, саме в наш час і саме в таких умовах, коли російська війна випробовує нашу здатність зберегти свободу і єдність".

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В Інстаграмі він також опублікував відео про свої думки з цього приводу. "Вступимо в ЄС, а потім будемо відпочивати", - підсумував президент.

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Раніше повідомлялося, що переговори лідерів ЄС щодо статусу кандидата для України виявилися складнішими, ніж очікувалося.

Дивіться також пояснення про те що дасть статус кандидата у члени ЄС.

Нагадаємо, 17 червня Європейська комісія оприлюднила свій висновок, у якому рекомендувала визнати європейську перспективу Україні та надати нашій державі статус кандидата на вступ до спільноти.

Європейська правда